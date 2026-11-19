En un operativo conjunto para combatir los delitos de alto impacto en la región, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla y de la Secretaría de Marina lograron la detención de siete hombres armados en el municipio de Tepeaca.

Los asegurados son señalados como presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Los Tepeacas”, dedicada principalmente al robo de hidrocarburo.

La intervención policial y militar se llevó a cabo en el barrio Santa Cruz Temilco, punto donde las fuerzas estatales y federales ubicaron y neutralizaron a los sospechosos.

Entre los detenidos destaca Everardo N., de 34 años de edad, quien de acuerdo con las líneas de investigación fungía como jefe de dicha célula criminal. Junto a él fueron capturados Fidencio N., de 32 años; Ángel N. y Jairo N., ambos de 31 años; José N., de 27 años; Saúl N., de 24 años, y Juan N., de 22 años.

Durante la inspección realizada tras el aseguramiento, los uniformados decomisaron un importante arsenal y equipo táctico que los sujetos tenían en su poder.

El inventario incluye cinco armas de fuego largas, 22 cargadores y más de 500 cartuchos útiles calibre .223 milímetros, además de cinco chalecos y dos cascos tácticos. De igual manera, las autoridades aseguraron cuatro unidades motrices —dos motocicletas, una camioneta y un automóvil— que presuntamente empleaban para desplazarse y ejecutar sus actividades ilícitas en la zona.

En el operativo se aseguraron armas, equipo táctico y automóviles Especial

Según el intercambio de información de inteligencia entre las corporaciones participantes, se determinó que la mayoría de los implicados no son originarios de la entidad poblana: cinco de ellos provienen del estado de Veracruz y uno más del Estado de México.

Las primeras indagatorias apuntan a que la función operativa de este grupo consistía en realizar labores de vigilancia y guardia en los ductos de combustible que atraviesan la región de Tepeaca, con el objetivo de resguardar las tomas clandestinas y alertar sobre la presencia de las autoridades.

Tanto los siete detenidos como el armamento, el equipo táctico y los vehículos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para dar inicio a las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Con este golpe a la estructura del robo de combustible, el Gobierno del Estado de Puebla, mediante la SSP, reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con las fuerzas federales y municipales para desarticular grupos generadores de violencia y garantizar la paz social de las familias poblanas.