Luego de alrededor de cinco horas de bloqueo, trabajadores jubilados de San Lázaro liberaron la totalidad de los accesos de la Cámara de Diputados para permitir la salida a cientos de empleados y visitantes, que buscaron por todas las formas salir del recinto.

Fueron alrededor de 200 estudiantes de diferentes escuelas y estados de la República que se quedaron varados por el cierre de las puertas de la Cámara de Diputados por jubilados.

Ante este bloqueo, que el propio secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, calificó de “secuestro”, jóvenes estudiantes, e incluso empleados de la Cámara Baja, se saltaron los barrotes, y los que pudieron cruzaron los mismos, pasando primero la cabeza y luego el cuerpo.

“Ser flaco y pasar los barrotes”, era la meta para lograr salir de San Lázaro, como comentaban, principalmente, estudiantes que estaban de visita en San Lázaro, así como empleadas y que son madres de familia mientras hacían fila para saltar los barrotes o pasar el cuerpo entre ellos.

“Si se pudo, si se pudo”, gritaban a una joven que logró saltar los barrotes de acero de la entrada principal, de unos tres metros de altura, poniendo en riesgo su integridad y seguridad física, mientras que personal de Protección Civil y de seguridad interna solo observaba.

Otros más decían “primero la cabeza”, acompañados de gritos como “déjenos salir, déjenos salir”.

Las más desesperadas eran las empleadas de San Lázaro, que son madres de familia y que tienen a sus hijos en el CENDI que está al interior del recinto, algunas con sus bebés en carriolas se arremolinaban en los accesos, pidiendo “piedad” a los manifestantes y que les permitieran salir.

Tenemos necesidades, atender a nuestros hijos. Es un abuso y un secuestro lo que ustedes están haciendo. Entendemos que tienen derecho a manifestarse, pero también tenemos derecho a salir”, dijo una de ellas, con su bebé en carriola.

Representantes de los jubilados, que alrededor de las 15:00 horas reventaron la mesa de diálogo encabezada por el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, han advertido que no se moverán de San Lázaro hasta que les den respuesta positiva a sus demandas.

Tras romper las negociaciones, la lideresa de los trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados, Alejandra Almorejo, precisó que demandan que se restituya en su totalidad el Numeral 23, que establece una prestación mensual de 11 mil 992.46 pesos para los jubilados sindicalizados de la Cámara de Diputados.

Farah respondió que esa demanda “es económica y jurídicamente inviable”.

Almorejo habría advertido que se mantendría el bloqueo “el tiempo que sea necesario”, ante lo que consideró “una falta de respuesta” de las autoridades de San Lázaro.

A las 19 horas, luego de cuatro horas de bloqueo, el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, llamó a los jubilados a retirar el bloqueo.

“Yo espero que ojalá y pronto permitan que la gente pueda salir”, dijo, al reiterar el llamado a los jubilados a liberar los accesos.

“Hay muchos trabajadores con necesidad médica; además hay niños del CENDI que no han podido salir y hay como dos o tres grupos de jóvenes ya se quieren retirar, es decir, no son diputados ni diputados quienes se encuentran ahorita encerrados”, agregó.

Media hora después, a las 19:30 horas, los manifestantes liberaron la totalidad de los accesos, retirando el bloqueo.

Farah reconoció que en la Cámara, luego de la sesión ordinaria, fueron pocos los legisladores que se quedaron en el recinto.

Dijo que incluso algunos de ellos se sumaron a los jóvenes y se saltaron los barrotes para poder salir.

“Poniendo en riesgo su integridad”, afirmó.

“No sé cuántos están. No tengo el número de cuántos diputados se quedaron aquí, pero sí hay varios”, dijo.

Uno de los diputados que permanecía en San Lázaro fue el panista Héctor Saúl Téllez, quien dijo que el bloqueo exhibe la falta de capacidad de oficio político y administrativo de las autoridades de la Cámara de Diputados

“El tema es meramente administrativo que reclaman los jubilados de la Cámara de Diputados y habrá que tener la responsabilidad para atender las demandas, pero lo que no podemos de alguna manera soportar es que los trabajadores de la cámara estén aquí, prácticamente sin poder salir”, afirmó.

En tanto, Mauricio Farah recordó que a los trabajadores jubilados ya se les ofrecieron opciones y volver la próxima semana. Sin embargo, “se negaron y ordenaron (a quienes estaban esperando afuera del recinto) que tomaran la cámara”.

Insistió en que están abiertos a retomar el diálogo “y la conciliación”.