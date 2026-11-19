Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque armado contra policías municipales de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, ocurrido el pasado 14 de noviembre en la vivienda del alcalde Francisco Martínez, donde dos elementos perdieron la vida y otros dos sobrevivieron a la agresión.

Las detenciones se concretaron la tarde-noche del miércoles, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo obtuvo órdenes de aprehensión contra los señalados, como resultado de las investigaciones realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias comenzaron con el rastreo de una camioneta blanca posiblemente utilizada en el ataque.

Armas que usaron los presuntos asesinos

A través de las cámaras del C5i y trabajos de inteligencia se reconstruyeron sus desplazamientos, desde su salida de Hidalgo hacia el Estado de México hasta su posterior regreso.

El 17 de noviembre, la unidad fue ubicada en el municipio de Tepeapulco, donde agentes interceptaron al conductor, identificado como A.R.N.

Durante la revisión le encontraron un arma larga calibre .223 y una pistola nueve milímetros, ambas abastecidas.

El detenido, el vehículo y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las investigaciones permitieron establecer su probable relación con la agresión e identificar a otras tres personas presuntamente involucradas.

Con las órdenes judiciales cumplimentadas mediante un operativo en el que participó la Guardia Nacional, los cuatro detenidos fueron ingresados al penal, donde permanecerán mientras se resuelve su situación jurídica.

En las investigaciones participaron la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Neri, la Procuraduría General de Justicia, a cargo de Francisco Fernández Hasbún, y la Secretaría de Gobierno, dirigida por Guillermo Olivares Reyna.