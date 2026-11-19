A través de la Secretaria de Educación Pública, el gobierno de México, dio a conocer sobre los resultados para continuar el proceso de designación de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, subrayó que se trata de un ejercicio histórico, pues por primera vez en los 90 años de la institución su comunidad incidirá directamente en la integración de las dos ternas de candidaturas para consideración presidencial.

“Estamos convencidos de que el futuro del Politécnico debe construirse escuchando a su comunidad y preservando esa vocación que, desde hace 90 años, ha hecho de la educación científica y tecnológica una esperanza de transformación para millones de mexicanas y mexicanos”, puntualizó.

Especial

De acuerdo con el funcionario, este mecanismo responde al mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abrir espacios de participación plural. Tras la revisión de expedientes realizada del 10 al 13 de noviembre bajo la vigilancia de representantes de la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y el Decanato del IPN, la comunidad podrá consultar del 18 al 24 de noviembre las trayectorias y programas de trabajo de los aspirantes.

Durante la votación en plataforma digital segura y auditable, los tres sectores tendrán el mismo peso en igualdad de condiciones, sin importar el tamaño de cada grupo. Finalmente, los seis perfiles seleccionados serán presentados el 1 de diciembre a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien designará conforme a los estatutos a la persona que dirigirá el IPN durante los próximos cuatro años.