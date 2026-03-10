Sheinbaum buscará eliminar aranceles al acero, aluminio y autos en revisión del T-MEC

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno buscará la eliminación de aranceles al acero, aluminio y vehículos durante la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que comenzará la próxima semana.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la primera mandataria de México, consideró que estas tarifas afectan el comercio dentro de la región.

Nosotros queremos la disminución o de plano, pues todo aquello que cumpla con las reglas de origen, están en el llamado capítulo 232 que subieron aranceles en Estados Unidos, pues que se quiten esos aranceles, que tienen que ver con el acero y el aluminio principalmente, y la disminución en el caso de los vehículos, esa es nuestra posición. Evidentemente queremos que lleguen a cero los vehículos y si no que por lo menos no haya mayor cuota a los vehículos de México, los que no están en tratado que los que se hacen en Europa o Corea que son los acuerdos a los que ellos han llegado”, declaró.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que la posición del gobierno de México ha sido planteada directamente al presidente Estados Unidos, Donald Trump, así como en las mesas de trabajo entre funcionarios de ambos países.

La doctora Sheinbaum informó que en las negociaciones con Washington se han puesto sobre la mesa dos temas específicos para la revisión del T-MEC:

El cumplimiento de las reglas de origen. El fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales.

Ellos han estado planteando que es garantizar las reglas de origen que lo que se produce en México pues tenga una cadena productiva, es decir, que todos los componentes de eso que se produce en México la mayor parte hayan sido producidos en América del Norte”, detalló.

Cabe mencionar que México tendrá su primera negociación con Estados Unidos el próximo 16 de marzo, y con Canadá en mayo, para la revisión del T-MEC por lo que la presidenta enfatizó que las conversaciones con los Estados Unidos se mantienen de forma constante mientras se prepara la del acuerdo comercial de América del Norte, la siguiente semana y que contempla evaluaciones periódicas entre los tres países.

