Pemex prepara cierre definitivo del pozo Krem-1 en Las Choapas

Petróleos Mexicanos (Pemex) realiza trabajos técnicos para controlar y cerrar de manera definitiva el pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, donde se mantiene una contingencia operativa.

La empresa productiva del Estado detalló que en la zona ya se encuentra un nuevo sistema de válvulas y tuberías, equipo que será utilizado para detener el flujo del pozo. Una vez concluida esta maniobra, personal especializado procederá con el taponamiento permanente de la instalación.

De acuerdo con Pemex, ambas operaciones podrían quedar terminadas durante los próximos días, aunque las labores dependerán de las condiciones técnicas que se presenten durante la intervención.

Mientras continúan los trabajos, especialistas mantienen vigilancia permanente en el perímetro para identificar posibles concentraciones de gases y medir los niveles de explosividad.

Hasta el momento no se han registrado valores críticos ni condiciones que representen riesgo para la población, señaló la petrolera. El flujo que actualmente emana del pozo está compuesto, principalmente, por agua salada en estado líquido y vapor.

Pemex indicó que mantiene comunicación con habitantes y representantes de las comunidades cercanas, además de coordinación con autoridades municipales y estatales para atender asuntos relacionados con salud, protección ambiental, seguridad e infraestructura carretera.

Como parte de estas acciones, unidades médicas móviles recorren localidades del municipio de Las Choapas. A la fecha, las brigadas han brindado atención en 42 comunidades ubicadas en las inmediaciones del pozo.

Los servicios incluyen consultas de medicina general y odontología, además de estudios como electrocardiogramas, radiografías, químicas sanguíneas y biometrías hemáticas.

En los arroyos cercanos permanecen instaladas barreras de contención para evitar la dispersión de hidrocarburos. El material recuperado es retirado y trasladado para recibir el tratamiento y la disposición correspondientes.

La empresa aseguró que reforzó el despliegue de personal y equipo con el propósito de concluir la contingencia, mantener la vigilancia ambiental y continuar con la atención directa a los habitantes de las comunidades cercanas a sus instalaciones.