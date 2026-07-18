Choque entre automóvil y transporte público deja cuatro lesionados en Pachuca

Cuatro personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado sobre la avenida Revolución, a la altura de la estación Manuel Dublán del Sistema de Transporte Metropolitano, en Pachuca, donde se vieron involucrados un automóvil particular y un colectivo de la ruta 87 PCH C.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) informó que al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Entre los lesionados se encuentra el operador de la unidad de transporte público. De acuerdo con la valoración médica, las cuatro personas presentaron lesiones policontusas que no ponen en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado de emergencia y se les expidieron los pases médicos correspondientes.

Reproducir Los vehículos involucrados quedaron bajo resguardo de las autoridades

Según el reporte preliminar de la Policía Municipal, el percance habría ocurrido luego de que el conductor del vehículo particular presuntamente invadiera la trayectoria del colectivo al realizar un corte de circulación, lo que provocó que la unidad saliera del camino y se impactara contra un árbol.

Personal del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo verificó que tanto el operador como la unidad del servicio público contaban con la documentación vigente y confirmó que colaborará con las autoridades en las investigaciones.

Las unidades involucradas quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mientras se llevan a cabo los peritajes para determinar las causas del accidente y fincar las responsabilidades correspondientes.