Sheinbaum asegura rentabilidad de Mexicana cuando opere toda su flota

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que Mexicana de Aviación alcanzará su rentabilidad una vez que concluya la incorporación de las aeronaves adquiridas y toda la flota se encuentre en operación.

En el marco de su conferencia mañanera de este lunes, la mandataria informó que este día llegó un nuevo avión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y señaló que la aerolínea tiene contemplada la incorporación de más aeronaves para ampliar sus operaciones.

Mexicana va a tener su rentabilidad asegurada en el momento en que estén todos los aviones operando”, afirmó Sheinbaum, al explicar que las rutas ya se encuentran definidas, los aviones fueron solicitados y los anticipos correspondientes ya fueron cubiertos.

La jefa de Estado sostuvo que el crecimiento de la flota permitirá a la empresa estatal avanzar hacia su punto de equilibrio financiero, al tiempo que amplía la oferta de vuelos y fortalece la competencia dentro del mercado aéreo nacional.

Con la llegada progresiva de estos equipos, el gobierno federal plantea ampliar las rutas de Mexicana y fortalecer su presencia desde el AIFA. Cuartoscuro

La flota llegará a 20 aeronaves

El anuncio se enmarca en el programa de renovación y ampliación de la flota de Mexicana. De acuerdo con información oficial de Presidencia, la aerolínea recibirá 20 aeronaves Embraer E195-E2 de manera gradual:

Cinco durante 2025.

Cinco durante 2025. Siete en 2026.

Ocho restantes en 2027.

Con la llegada progresiva de estos equipos, el gobierno federal plantea ampliar las rutas de Mexicana y fortalecer su presencia desde el AIFA.

Otro de los argumentos expuestos por la presidenta fue el papel de Mexicana como participante adicional en el mercado aéreo. Sheinbaum señaló que la presencia de la aerolínea estatal puede contribuir a reducir los precios mediante una mayor competencia.

Como ejemplo, mencionó durante la mañanera una diferencia de tarifas entre vuelos hacia Hermosillo y sostuvo que, cuando existe una opción más económica, las demás aerolíneas tienen incentivos para ajustar sus precios.

La mandataria también ha señalado anteriormente que el objetivo de Mexicana no es únicamente operar como una empresa comercial, sino atender rutas que pueden resultar poco atractivas para otras compañías, aunque manteniendo el objetivo de alcanzar la rentabilidad.