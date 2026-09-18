Sheinbaum asegura que exsecretario de Marina no está escondido; confirma pensión de 150 mil pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, no está escondido y que no hay ninguna carpeta de investigación en su contra por el caso de contrabando y "huachicol fiscal" en aduanas marítimas.

El secretario de Marina no está escondido y tiene una solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar y la Fiscalía está viendo esta circunstancia, pero ni está escondido ni absolutamente nada", expresó.

Al realizar su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la jefa del Ejecutivo indicó que el exsecretario determinará cómo declarará en el caso de la vinculación a proceso del contralmirante Fernando Farías Laguna. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no hay ninguna carpeta de investigación contra Rafale Ojeda.

No hay ningún delito, no hay ninguna carpeta de investigación contra el almirante Ojeda, está llamado a declarar en un juicio y ya determinara él, pues si declara, no declara, cómo declarar y la Fiscalía y el Poder Judicial cómo atiende este tema. Pero ni está escondido ni se ha negado a declarar, sino sencillamente sigue el procedimiento", explicó.

La mandataria federal fue consultada sobre la presunta pensión que recibe el exsecretario de Marina que asciende a 150 mil pesos, cifra que confirmó al argumentar que Rafael Ojeda recibe el monto de su retiro de acuerdo al cargo que ocupó en la Marina.

-"Se habla que tiene un o percibe un sueldo de 150 mil pesos", se le consultó a la Presidenta.

-"Pues sí, porque es retirado, es un almirante retirado. Todos los jubilados de la Defensa Nacional y de la Marina reciben su jubilación.

Entonces, dependiendo del nivel que hayan tenido es la jubilación. Si son generales de división, en el caso del Ejército, pues su jubilación es mayor. Si son almirantes, pues también su jubilación corresponde a lo que establece claramente los lineamientos de las secretarías. No hay ningún delito, no hay ninguna carpeta de investigación contra el Almirante Ojeda.