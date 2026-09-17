Sheinbaum anuncia nueva alerta para huracanes en el Pacífico; llegará a celulares

El gobierno de México prepara un nuevo sistema de alertamiento para fenómenos meteorológicos en las costas del Pacífico, el cual podría comenzar a operar en octubre y permitirá enviar avisos directamente a los teléfonos celulares de la población que se encuentre en zonas con riesgo.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 17 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que su administración trabaja, junto con la Secretaría de Marina y distintas instituciones académicas, en el fortalecimiento del monitoreo del océano para mejorar la capacidad de anticipación ante huracanes.

La mandataria detalló que durante septiembre y octubre se instalarán más boyas en el Pacífico, con las que se obtendrán mayores datos sobre la temperatura del océano y la interacción entre el océano y la atmósfera.

El objetivo, explicó, es contar con información que permita determinar con mayor anticipación la probabilidad de que un huracán llegue a tierra.

Esta alerta que estamos trabajando, que esperamos que esté en dos meses, más o menos”, señaló Sheinbaum al referirse al nuevo mecanismo de alertamiento.

Uno de los principales cambios será que la información podrá llegar directamente a los teléfonos celulares Cuartoscuro

Alertas llegarán a los celulares

Uno de los principales cambios será que la información podrá llegar directamente a los teléfonos celulares de las personas ubicadas en las zonas donde exista riesgo.

De acuerdo con la jefa de Estado, el sistema permitirá conocer con horas de anticipación la probabilidad de que un huracán llegue a determinada zona, conforme se vaya actualizando la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional y las instituciones encargadas del monitoreo.

La estrategia se plantea particularmente para el Pacífico, debido a que las autoridades prevén condiciones que podrían favorecer ciclones de mayor intensidad. En este sentido, la doctora Sheinbaum aclaró que una mayor intensidad no significa necesariamente que los fenómenos vayan a tocar tierra, pues también pueden traducirse en lluvias más intensas.

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No es una alerta de tsunami

Aunque el anuncio ocurre después de que México ha enfrentado episodios de alerta por tsunami derivados de sismos, el sistema presentado por Sheinbaum corresponde a huracanes y no a una nueva alerta de tsunami.

Cabe señalar que México ya cuenta con un sistema especializado para el monitoreo y alertamiento de tsunamis a cargo de la Secretaría de Marina. Además, en septiembre el gobierno federal informó en este contexto que se trabaja en un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana sobre tsunamis, que busca establecer protocolos de prevención, alertamiento y evacuación para las zonas costeras expuestas.