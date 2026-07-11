Más de 36 mil mujeres de Zacatecas ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar

En un avance significativo para la política social de la entidad, un total de 36 mil 205 zacatecanas de entre 60 y 64 años ya reciben los apoyos económicos de la Pensión Mujeres Bienestar. Este padrón se complementa con las 205 mil 340 personas que actualmente se encuentran inscritas en la Pensión para Adultos Mayores en el estado, consolidando la cobertura de los programas federales dirigidos a los sectores vulnerables de la población.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer estas cifras al acompañar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante una gira de trabajo por la región. La funcionaria federal enfatizó el impacto histórico de esta iniciativa gubernamental, orientada a resarcir la deuda histórica con el sector femenino, y puntualizó de manera categórica que la Pensión Mujeres Bienestar representa un acto de justicia para la sociedad.

Durante el encuentro en el municipio de Río Grande, Ramírez Amaya resaltó que, mediante este esquema económico, por primera vez en la historia del país se reconoce formalmente a las mexicanas por toda una vida de trabajo, así como por su invaluable contribución diaria al cuidado de sus familias y al desarrollo de la nación. Asimismo, refirió que en Zacatecas son precisamente las mujeres quienes mantienen vivas las tradiciones, fortalecen el tejido comunitario y transmiten el arraigo por su tierra.

En este contexto de consolidación institucional, se detalló que la actual administración federal ha implementado tres nuevos programas prioritarios: Salud Casa por Casa, la Beca Universal Rita Cetina y la referida Pensión Mujeres Bienestar, la cual funciona como un esquema de transición, ya que las beneficiarias reciben el apoyo hasta los 64 años y, al cumplir los 65 años, se incorporan automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores.

Finalmente, la secretaria de Bienestar hizo un llamado a la ciudadanía y a los distintos órdenes de gobierno para continuar con la edificación de un México libre y soberano que mantenga como prioridad central la felicidad del pueblo. Sostuvo de igual forma que la soberanía nacional también se defiende activamente al proteger la dignidad de las mujeres, reconocer el valor de las madres de familia y garantizar plenamente los derechos para todas aquellas personas que realizan labores de cuidado en el país.