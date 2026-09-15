Presentará Sheinbaum Informe Regional en Toluca el 18 de septiembre

La vinculación política e institucional entre la Federación y la entidad más poblada del país sumará un nuevo capítulo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concretará este 18 de septiembre su gira número 64 por el Estado de México, el territorio que más ha recorrido desde el inicio de su encargo constitucional. En la capital mexiquense encabezará un mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, acto en el que "la mandataria federal será recibida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en un momento donde ambos gobiernos mantienen proyectos de infraestructura, movilidad y atención a los rezagos sociales".

La atención a las zonas periféricas del Valle de México se ha fijado como la prioridad compartida para ambas gestiones mediante esquemas integrales como el Plan Oriente. Esta estrategia territorial "reporta 40 por ciento de avance en sus 121 programas y acciones", una estructura diseñada para modificar de fondo las condiciones de vida de "10 millones de habitantes de municipios como Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco", demarcaciones marcadas históricamente por carencias de servicios básicos.

En materia de conectividad y transporte masivo, la inversión compartida ha comenzado a reflejar cifras operativas de alto impacto en la zona metropolitana. El reporte oficial destaca que "el Tren Interurbano ‘El Insurgente’, que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México, ya superó los 25 millones de pasajeros transportados". De forma paralela, el despliegue ferroviario complementario del Tren Suburbano “Felipe Ángeles”, en el tramo AIFA-Lechería, "durante el primer semestre de 2026 registró más de 3.6 millones de usuarios, principalmente de municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango", consolidando la red del norte del Valle de México.

La cartera de obras ejecutada en suelo mexiquense contempla intervenciones de alcance ambiental y carretero estratégico. Dentro del Valle de Toluca, "otro de los proyectos en marcha es el saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago", uno de los afluentes prioritarios para la recuperación ecológica regional. A la par del rescate hídrico, las dependencias operativas avanzan "en la ampliación y modernización de la carretera Toluca-Zitácuaro", vía fundamental para el tránsito de mercancías y personas hacia la zona del occidente mexiquense.

El arribo de la jefa del Ejecutivo Federal a Toluca servirá de preludio para la rendición de cuentas de la administración estatal. La visita número 64 "se da previo al Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez, que se realizará el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca", marco en el que la titular del Ejecutivo mexiquense expondrá el estado de su gestión ante el Poder Legislativo local y la ciudadanía.