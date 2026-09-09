Sheinbaum advierte que no cederán la soberanía en la negociación con EU

Previo a la reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno no firmará ningún acuerdo que afecte la soberanía o la economía nacional.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reunión sería a las 10:00 horas de este miércoles y se realizaría a distancia, como parte de las negociaciones comerciales que incluyen los aranceles.

La Presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que entre las prioridades de México está conseguir que Estados Unidos reduzca los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz, además de evitar la imposición de nuevos gravámenes.

“Lo que sí, que sepa el pueblo de México, que no vamos a firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía o alguna afectación a nuestra economía”, advirtió.

La Mandataria federal reiteró que el Gobierno de Estados Unidos planteó una lista de 54 barreras no arancelarias y aseguró que la mayoría han sido resueltas, aunque reconoció que permanecen diferencias en algunos puntos.

“En esas 54 hay temas que nosotros dijimos: ‘Bueno, pues esto no, esto les corresponde sólo a los mexicanos determinarlo’, pero hay otros temas que podemos platicar”, indicó.

La Jefa del Ejecutivo opinó que hay posibilidades en el reconocimiento en México de medicamentos aprobados por la FDA, la protección de la propiedad intelectual y el combate a la piratería.

“Por ejemplo, ellos plantean las patentes de los medicamentos de la FDA, que se aprueben por Cofepris. Eso es algo que nosotros hemos dicho siempre que debe ser así, entonces no tiene problema”, adelantó.