Detienen en Jalisco a presunto operador ligado al homicidio de alcalde de Uruapan

Como parte de las investigaciones por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, autoridades federales y estatales detuvieron a Alexis “N”, señalado como presunto operador regional de un grupo delictivo en ese municipio de Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura se realizó en Zapopan, Jalisco, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

García Harfuch reconoció la colaboración de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus para concretar la detención del presunto delincuente.

De acuerdo con la investigación, Alexis “N” habría asumido funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Ramón “N”, alias “El Licenciado”, a quien las autoridades señalan como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo.

El detenido es identificado por las autoridades como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan, por lo que su captura representa un avance en las investigaciones para esclarecer el asesinato del alcalde.

Con esta detención, suman 32 personas detenidas presuntamente relacionadas con el homicidio del presidente municipal de Uruapan.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y establecer la responsabilidad de quienes presuntamente participaron en la planeación y ejecución del crimen.

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