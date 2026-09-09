OPS pide a México revisar casos pendientes de sarampión; conteo podría aumentar

Ante el brote de sarampión que enfrenta México, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó realizar una revisión de los casos que permanecen pendientes de clasificación, con el objetivo de incorporarlos al conteo epidemiológico oficial.

La Secretaría de Salud informó que, a partir de septiembre, las cifras diarias de contagios confirmados podrían registrar un incremento, debido a que se sumarán casos que no son recientes y que corresponden a semanas anteriores, pero que permanecían bajo análisis.

OPS revisará en noviembre el estatus de México

En su informe sobre la situación del sarampión, la Secretaría de Salud detalló que durante agosto México recibió la visita de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita de la OPS.

Durante el encuentro, las autoridades mexicanas expusieron que, desde el inicio del brote en febrero de 2025, se han fortalecido los mecanismos de detección, notificación y seguimiento de los casos probables hasta llegar a su clasificación definitiva.

Como parte de sus recomendaciones preliminares, la comisión de la OPS planteó revisar la información epidemiológica, clínica y de laboratorio disponible correspondiente a los casos que continúan pendientes de clasificación.

En el mes de noviembre se hará una revisión para determinar si el país conserva su estatus como libre de esta enfermedad. Cuartoscuro

La visita de agosto fue previa a la revisión que la organización realizará en noviembre próximo, cuando evaluará nuevamente la situación del sarampión en México.

El objetivo será determinar si el país conserva su estatus como “país libre de sarampión” o si, debido a la transmisión sostenida del virus, pierde dicha condición.

Un antecedente reciente es el de Canadá, que en noviembre de 2025 perdió su estatus de eliminación después de registrar más de 12 meses de transmisión sostenida del virus.

México acumula 19 mil 518 casos

De febrero de 2025 al corte del 8 de septiembre de 2026, México acumuló 19 mil 518 casos de sarampión y 46 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud. La mayor parte de los contagios se ha registrado durante 2026, con 12 mil 904 casos confirmados en lo que va del año.

Jalisco encabeza la lista de las entidades con mayor número de contagios durante 2026, con 6 mil 838 casos. Le siguen la Ciudad de México, con mil 033 casos; Chiapas, con 874; Durango, con 638, y Sonora, con 394.

La Secretaría de Salud señaló que las 46 defunciones registradas durante el periodo 2025-2026 ocurrieron en 11 entidades del país.