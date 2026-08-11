Continúa pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria; 5 letras cobran hoy

El pago de la Beca Rita Cetina continúa durante agosto para las familias que incorporaron a sus hijas e hijos de educación primaria al programa de apoyo para la compra de útiles escolares y uniformes.

Este apoyo consiste en un depósito único de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria, recurso que será entregado a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El gobierno de México informó que esta nueva modalidad busca apoyar a las familias justo antes del regreso a clases.

¿Quién cobra hoy, martes 11 de agosto?

De acuerdo con el calendario de depósitos que se ha difundido para agosto, este martes 11 de agosto corresponde el pago a las familias cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ, O, P y Q.

Es importante recordar que, tratándose de estudiantes de primaria, la tarjeta del Banco del Bienestar está a nombre de la madre, padre o tutor registrado, por lo que el calendario toma como referencia el apellido de la persona titular de la tarjeta.

Después de la jornada de este martes, los depósitos seguirán de la siguiente manera de acuerdo al calendario:

Miércoles 12 de agosto: letra R.

Miércoles 12 de agosto: letra R. Jueves 13 de agosto: letra S.

Viernes 14 de agosto: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Los depósitos se realizan de manera escalonada para distribuir la entrega de los recursos entre las familias beneficiarias.

La Beca Rita Cetina de primaria representa una ampliación del programa de becas educativas y contempla el apoyo para más de 9 millones de estudiantes de primaria en el país, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública.

Las familias que ya cuentan con su tarjeta pueden consultar el saldo para verificar si el recurso fue depositado. También se recomienda conservar la tarjeta y utilizar únicamente los canales oficiales para consultar información relacionada con el programa.