Detienen al ‘X1’, ligado a ‘Los Caballeros Templarios’ y extorsión a aguacateros

Un operativo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión dejó 12 personas detenidas en Michoacán, entre ellas Cristian Maximiliano “N”, alias X1, señalado por su presunta vinculación con una célula de Los Caballeros Templarios, informó este martes 11 de agosto de 2026 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La detención de X1 y de las otras 11 personas ocurrió durante cateos simultáneos realizados en Uruapan y Ziracuaretiro, como parte de las acciones dirigidas contra grupos señalados por actividades de extorsión en la entidad.

De acuerdo con García Harfuch, los operativos están enfocados en organizaciones que buscan afectar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras vinculados principalmente con los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

Durante las diligencias, las autoridades reportaron el aseguramiento de seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

El titular de la SSPC sostuvo que las investigaciones buscan frenar a grupos que utilizan amenazas contra distintos sectores productivos.

Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la posible responsabilidad de los detenidos y establecer su relación con las actividades de extorsión que son objeto del operativo en Michoacán.

Van 950 detenidos por extorsión a aguacateros y limoneros

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante la Mañanera del Pueblo que las acciones implementadas para proteger a productores michoacanos de aguacate y limón han derivado en la detención de 950 personas vinculadas con el delito de extorsión.

Las acciones de seguridad tienen especial atención en productores, comercializadores y empacadores de aguacate y limón, con el objetivo de disminuir la capacidad de las células delictivas”, expresó el funcionario.

García Harfuch explicó que, como parte del plan Michoacán, las instituciones de seguridad mantienen una coordinación permanente con las autoridades estatales mediante cuatro líneas de acción: mayor presencia territorial; inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; coordinación institucional, y protección a sectores productivos.

Como parte del informe de seguridad nacional, el funcionario reportó que de octubre de 2024 a julio de 2026 se han desarticulado dos mil 725 laboratorios de droga y detenido a 63 mil 564 personas vinculadas con delitos de alto impacto.