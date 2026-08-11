Alerta por 11 cocodrilos muertos en Puerto Vallarta; Profepa advierte: matarlos es delito

La aparición de 11 cocodrilos americanos muertos en las últimas semanas en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y otros puntos de la costa encendió las alertas entre autoridades ambientales, que reforzaron las acciones de vigilancia y protección de esta especie.

El caso más reciente ocurrió la noche del domingo en playa Boca Negra, en Puerto Vallarta, donde pescadores localizaron un cocodrilo sin vida que flotaba en el mar. Tras recibir el reporte, personal de la Patrulla Verde acudió al sitio para retirar al ejemplar y trasladarlo a instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se prevé que especialistas practiquen una necropsia veterinaria para determinar las causas de muerte.

Hasta ahora, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para establecer si los decesos están relacionados con una enfermedad, contaminación, causas naturales o algún tipo de agresión. Los resultados de las necropsias serán determinantes para conocer qué está provocando esta inusual mortandad.

SEMADET: no existe sobrepoblación de cocodrilos

Ante la preocupación generada por el incremento de avistamientos y la muerte de ejemplares, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) aclaró que la mayor presencia de cocodrilos en zonas frecuentadas por personas no significa que exista una sobrepoblación.

De acuerdo con los monitoreos biológicos realizados en Bahía de Banderas, la población se estima entre 300 y 350 cocodrilos, considerando desde crías hasta ejemplares adultos, una cifra que la dependencia considera dentro de parámetros normales.

La autoridad explicó que durante la temporada de lluvias los cocodrilos aumentan sus desplazamientos entre ríos, esteros y el mar. Este comportamiento natural puede provocar que sean observados con mayor frecuencia cerca de sitios donde existe actividad humana.

SEMADET también expresó su desaprobación ante cualquier acto de violencia contra los ejemplares y recordó que el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) está protegido por la legislación mexicana y se encuentra incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de protección especial.

El caso más reciente ocurrió la noche del domingo en playa Boca Negra, en Puerto Vallarta, donde pescadores localizaron un cocodrilo sin vida. Profepa

Autoridades activan mesa de trabajo por los cocodrilos

Para atender los reportes y reducir los riesgos tanto para la población como para los animales, autoridades ambientales, de Protección Civil, gobiernos municipales, instituciones académicas y organizaciones civiles mantienen activa la Mesa de Trabajo Humano-Cocodrilo.

En este esfuerzo participan dependencias como SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, SEMADET y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, además de los gobiernos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

También forman parte de las acciones el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara y el Parque Estatal Estero El Salado.

Entre las medidas anunciadas se encuentran el incremento de recorridos de vigilancia en zonas prioritarias, la instalación y homologación de señalética preventiva en desembocaduras de ríos y esteros, así como capacitación para personal de hoteles, prestadores de servicios turísticos y comunidades.

Los reportes de avistamiento también pueden canalizarse mediante la aplicación móvil Jalisco Alerta.

Profepa advierte: matar cocodrilos es un delito federal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también se pronunció en julio sobre los reportes relacionados con cocodrilos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

La dependencia recordó que los cocodrilos que habitan de manera natural en México forman parte de la fauna silvestre protegida.

Atacar, herir, matar, capturar, poseer o dañar ejemplares de cocodrilo es ilegal y constituye un delito federal”.

Profepa pidió además a la población extremar precauciones al acercarse a cuerpos de agua donde exista presencia de estos reptiles.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hace un atento llamado a la ciudadanía a extremar precauciones cuando se encuentren cerca de cuerpos de agua, especialmente en zonas donde hay avistamiento de cocodrilos”.

La dependencia también llamó a evitar cualquier interacción con los animales, incluida la alimentación, captura o manipulación.

La Profepa pide abstenerse de promover interacciones con los individuos de estas especie, ya que replicar y fomentar acciones como alimentación, manejo, captura, daño, agresión, etc. puede repercutir directamente en los procesos fisiológicos necesarios para su conservación, además de alterar el papel que estos organismos desarrollan en su hábitat y que deriva en daños colaterales a las especies, los ecosistemas y las personas”.

La Procuraduría subrayó la importancia de proteger a estos reptiles por su función dentro de los ecosistemas.

Estos reptiles son parte de nuestro patrimonio natural, por lo tanto, su protección es responsabilidad de todas y todos, por lo que debemos extremar precauciones en las zonas donde habitan”.

¿Qué sanciones existen por dañar a un cocodrilo?

Profepa señaló que las especies de cocodrilos presentes en México están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, debido a los factores que pueden afectar negativamente la viabilidad de sus poblaciones.

La dependencia recordó además que el artículo 420 del Código Penal Federal contempla sanciones para quienes dañen ilícitamente ejemplares de fauna protegida.