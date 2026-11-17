Ante las amenazas de ruptura y los desencuentros entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde por la definición de candidaturas para las elecciones de 2027, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a los integrantes de la coalición de la Transformación a “serenarse”, retomar el diálogo y evitar que las diferencias internas escalen al terreno público y mediático, porque dijo, podrían poner en riesgo la unidad electoral del bloque oficialista.

En conferencia de prensa expresó: “Es un momento oportuno para hacer un llamado a todos y a todas los que integramos este movimiento de los tres partidos, de serenarnos, de buscar entendimientos racionales, salidas institucionales y no profundizar las diferencias”.

El llamado de Monreal se da en medio de las advertencias de dirigentes y aspirantes del PT de que podrían competir sin Morena en los comicios del próximo año, e incluso impulsar candidaturas propias en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas, ante su inconformidad con el método de encuestas para seleccionar a los abanderados.

Entre los casos que han generado tensión está Michoacán, donde el senador con licencia Raúl Morón insistió el fin de semana en demandar a la dirigencia de Morena a que cumpla, el supuesto compromiso de repetir la encuesta en esa entidad, que habría sido ganada por Carlos Torres Piña.

En ese sentido, Monreal Ávila dijo desconocer si existió ese compromiso, por parte de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández,

Sin embargo, reiteró su confianza en ambas dirigentes y pidió al PT regresar a la mesa de diálogo.

Le creo a Ariadna, le creo a Citlalli y ojalá y nuestros aliados en el PT pudiéramos retomar el diálogo y evitar profundizar diferencias o elevarlas al nivel público y mediático que nos afecta a la coalición. Es un llamado a serenarnos y a buscar caminos de entendimiento racionales, institucionales que no pongan en riesgo ninguna elección en ninguna entidad federativa”, sostuvo.

El coordinador morenista insistió en que todavía hay tiempo para recomponer la relación entre los tres partidos antes de que arranque de lleno la contienda electoral de 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas, además de cargos legislativos y municipales.

Recalcó que “estamos a tiempo, y no podemos de ninguna manera priorizar el pleito por encima de la unidad y el acuerdo político indispensable en estos momentos”.

Insistió en que los desacuerdos son parte de los procesos internos, particularmente cuando existen varios aspirantes y mecanismos abiertos de competencia, como ocurre, dijo, en la coalición Morena-Partido Verde-PT.

En contiendas tan abiertas y tan democráticas es de esperarse que haya quienes, del proceso, no fueron seleccionados y tengan esas diferencias”, señaló.

No obstante, reconoció que es lamentable que las disputas hayan llegado al debate público, una situación que, dijo, no se había observado anteriormente en la coalición.

Recalcó que “no podemos de ninguna manera priorizar el encono, el pleito por encima de la unidad y el acuerdo político indispensable en estos momentos”.

Aunque sostuvo que los legisladores de Morena deben respaldar las decisiones de la dirigencia nacional respecto a las encuestas, admitió que las inconformidades de los aliados petistas requieren atención para evitar que se conviertan en una fractura electoral.