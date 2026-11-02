Escuelas y recreos sin celular: arranca este martes regulación de la SEP para 34 millones de alumnos

A partir de este martes 3 de noviembre, las escuelas de educación básica públicas y particulares de todo el país deberán restringir el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

La medida, que busca reducir las distracciones en las aulas, favorecer la concentración y proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes, forma parte del Acuerdo 09/09/26 publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de septiembre.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó este lunes que el Sistema Educativo Nacional está listo para aplicar la regulación, que alcanzará a un sistema integrado por 34.1 millones de estudiantes, atendidos por 2.2 millones de docentes en 263 mil 600 escuelas públicas y privadas.

La restricción no significa que los estudiantes tengan prohibido ingresar con sus teléfonos a los planteles, sino que no podrán utilizarlos durante la jornada escolar, salvo en actividades educativas previamente programadas y bajo orientación docente.

El acuerdo también contempla excepciones para emergencias personales, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, así como situaciones particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.

En educación media superior, las reglas serán distintas: cada plantel deberá establecer sus propias medidas mediante procesos de consulta, diálogo y acuerdos con docentes, madres y padres de familia, de acuerdo con sus necesidades y características. Entre las opciones contempladas están establecer horarios y espacios autorizados para utilizar los dispositivos o incluso suspender su uso durante toda la jornada escolar.

Para educación superior no se establece una prohibición general. La SEP promoverá el uso responsable y seguro de las tecnologías, con respeto a la autonomía de las instituciones y a los acuerdos de cada comunidad universitaria.

Delgado explicó que la regulación responde a los riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas y plataformas digitales, entre ellos problemas de salud mental como depresión, ansiedad, insomnio, autolesiones y desórdenes alimentarios.

Advirtió que las redes sociales también pueden fomentar comparaciones con modelos de vida ilusorios, en los que niñas, niños y adolescentes llegan a medir su valor personal a partir de los likes y las interacciones digitales. Además, señaló que mecanismos como el scroll infinito pueden exponerlos involuntariamente a contenidos de violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual y ciberacoso.

Como parte de los argumentos para establecer la regulación, el titular de la SEP presentó los resultados de una consulta nacional en la que participaron más de 650 mil maestras y maestros:

80 por ciento de los docentes identificó dificultades de sus estudiantes para mantener la atención .

de los docentes identificó . 79 por ciento reportó problemas para recordar información .

73 por ciento observó dificultades para regular sus emociones o afrontar la frustración .

71 por ciento detectó cansancio o somnolencia .

Ante este panorama, 81 por ciento de los participantes consideró necesario tomar medidas para regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas.

El funcionario sostuvo que la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales no puede recaer exclusivamente en las familias, los docentes y las autoridades educativas, sino que también requiere la responsabilidad de las plataformas digitales. En ese sentido, destacó el decreto presidencial que establece obligaciones para las empresas de plataformas digitales, entre ellas detectar y retirar contenidos de odio y violencia, notificar a las autoridades sobre patrones de riesgo y fortalecer los mecanismos de seguridad y verificación de edad.