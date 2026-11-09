Cutzamala: bonanza hídrica en riesgo por el huachicoleo del agua

Tras dos años de lluvias excepcionales que llevaron al Sistema Cutzamala a su nivel máximo de 95.76 por ciento de llenado, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México garantizó el suministro de agua para 2027 en beneficio de más de cinco millones de habitantes.

Este nivel de llenado que presenta el sistema hídrico más estratégico del país es el segundo mejor registro de la última década.

Sin embargo, la bonanza que reactivó la pesca y el turismo en presas como Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque enfrenta un panorama crítico.

Esto, ante el inicio del estiaje y los efectos de un "Súper El Niño", agravado por la proliferación de más de 27 presas privadas clandestinas, pozos no autorizados y descargas de aguas negras sin tratar que amenazan la viabilidad de la cuenca hídrica más estratégica del país.

Investigaciones Excélsior presenta mañana un reportaje sobre el sistema Cutzamala, que enfrenta retos como las presas y los pozos ilegales.