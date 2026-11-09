El riesgo de dejar de pensar

CAPÍTULO 13

Adoptar la inteligencia artificial es inevitable. Lo que está en juego es si nos hará más capaces o más dependientes.

Hace poco hablé ante el Senado de Italia en una sesión dedicada al trabajo del futuro, que reunía dos temas que suelen discutirse en salas distintas: la competitividad y el bienestar mental. Sostuve que son la misma pregunta. Todos los países saben que deben adoptar la inteligencia artificial (IA) para competir. No obstante, la manera en que la usemos determinará si produce mentes más fuertes o más débiles. La reflexión vale para Europa y aún más para México.

La IA ya no es sólo un asistente con el que conversamos. Es una constelación de sistemas, modelos de lenguaje, robótica, agentes autónomos y herramientas científicas que se aplican en la medicina, la energía, las finanzas, la educación y la industria, y que están cada vez más interconectados. Estamos produciendo inteligencia como infraestructura. Durante siglos, las infraestructuras transportaron mercancías, luego energía y, finalmente, información. Hoy procesan información y realizan tareas cognitivas. Con ello, cambia el significado mismo del trabajo.

LA LECCIÓN EUROPEA

En 1967, Jean-Jacques Servan-Schreiber advirtió en El desafío americano que a Europa no le faltaba talento, sino la organización, el capital y la escala para convertirlo en poder tecnológico. Durante una generación, Airbus, Ariane y el CERN parecieron desmentirlo, pero en lo digital tuvo razón. Según el informe que Mario Draghi presentó en 2024, cerca de 70% de la brecha de ingresos per cápita entre Europa y Estados Unidos se explica por una menor productividad, sobre todo en el ámbito digital. Servan-Schreiber se equivocó en los tiempos, pero no en la lógica.

La lección para México no es resignarse, sino elegir con cuidado dónde y cómo competir. La carrera decisiva no la ganará sólo quien invente el modelo más poderoso, sino quien sepa adoptar, adaptar e innovar. Necesitamos usar tecnologías producidas en otro lugar, ajustarlas a nuestras industrias, lenguas y necesidades, y crear lo que otros quieran usar. Para Italia, ese camino pasa por su red de pequeñas y medianas empresas. Para México pasa por sus Mipymes, que generan la mayor parte del empleo, donde esta transición tendrá éxito o fracasará. Las decisiones que hoy se aplazan se convierten en las dependencias de mañana.

¿QUÉ PASA CON NUESTRAS CAPACIDADES?

La IA puede ampliar las capacidades humanas. Pero también puede sustituir precisamente a las actividades que las componen. Un estudio de Microsoft Research y la Universidad Carnegie Mellon con 319 trabajadores del conocimiento encontró que, cuanto más confiaban en la IA, menos ejercían el pensamiento crítico, al pasar de producir a supervisar a los sistemas de IA. Si delegamos la formulación de problemas, la escritura, el análisis y la generación de ideas, corremos el riesgo de volvernos expertos en obtener respuestas y cada vez menos capaces de producirlas.

También les ocurre a los expertos. El International AI Safety Report 2026, al que contribuí, cita un estudio publicado en The Lancet según el cual la tasa a la que los médicos detectaban lesiones precancerosas en colonoscopias sin apoyo de la IA cayó unos seis puntos porcentuales apenas tres meses después de que empezaron a usarla. Los jóvenes parecen ser los más expuestos. En un estudio con más de 600 personas, los más jóvenes eran quienes más se apoyaban en la IA y quienes obtenían peores resultados en pensamiento crítico. El temor más profundo no es que la IA erosione habilidades ya adquiridas, sino que impida que se formen.

Sin embargo, la IA no nos vuelve inevitablemente menos inteligentes. Un estudio experimental de investigadores de Carnegie Mellon, el MIT, Oxford y UCLA mostró que quienes la usaban para pedir sugerencias o pistas, y no respuestas, no sufrieron pérdidas significativas. El problema no es la IA, sino la sustitución del pensamiento.

Lo mismo ocurre con la creatividad. La IA mejora las ideas de cada persona, pero las hace más parecidas entre sí, y la innovación necesita ideas distintas, no sólo buenas o mejoradas. Hay, además, una dimensión relacional. Un estudio del MIT y OpenAI siguió durante un mes a casi mil personas. No se ha demostrado que los asistentes conversacionales causen soledad, pero quienes más los usaban reportaban mayor dependencia emocional y, en algunos casos, mayor soledad y menor contacto humano.

Las redes sociales ya mostraron a dónde lleva una tecnología diseñada para captar la atención. Por ejemplo, este año, Meta aceptó un acuerdo de 18 mil millones de dólares que la obliga a cambiar la forma en que los menores usan Instagram y Facebook.

EL TALENTO QUE VIENE

El futuro del pensamiento y del trabajo no es el ser humano ante una máquina más eficiente, sino el ser humano junto a una máquina que fortalezca sus capacidades, sus relaciones y su autonomía. Por eso el talento no puede ser sólo técnico. Necesitamos ingenieros y científicos de datos, pero también personas capaces de pensar críticamente, formular problemas, distinguir una buena respuesta de una que sólo parece plausible, crear, juzgar y comprender a los demás. Cuanto más poderosa se vuelve la IA, más valiosas se vuelven esas capacidades. Y en México partimos de una base frágil. Por ejemplo, en la prueba PISA de 2022, únicamente uno de cada tres estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas.

CINCO PROPUESTAS

Primero, en la escuela, la IA debe ser un tutor en lugar de un oráculo. Las competencias fundamentales, tales como lectura profunda, escritura y razonamiento, deben construirse antes de delegarse. Esa paciencia no es aceptar un atraso, sino lograr una inversión. Ya existen herramientas diseñadas para guiar al alumno mediante preguntas, en lugar de darle la respuesta. Por ejemplo, Estonia comenzó en 2025 a introducir la IA en sus escuelas secundarias, acompañada de formación para los docentes. La SEP podría establecer una secuencia más efectiva, en la que primero se aprenda sin IA; después, se aprenda a usarla y luego a verificarla. Sería necesario recuperar el examen oral y la escritura en clase, ya que permiten saber si el alumno entendió o sólo copió.

Segundo, aprendizaje a lo largo de la vida. La formación ya no puede terminar a los 25 años. Por ejemplo, Singapur otorga a cada ciudadano créditos para capacitarse durante toda su vida, y Francia ofrece una cuenta personal de formación que acompaña al trabajador de un empleo a otro. México podría crear cuentas similares, financiadas por empleadores y el Estado, para que quien deba cambiar de oficio no dependa de la buena voluntad de su empresa.

Tercero, centros de trabajo que potencien a las personas en lugar de sustituirlas. Las empresas deberían preguntarse no sólo cuánto tiempo ahorran, sino también si su gente sigue aprendiendo, juzgando y colaborando. La aviación ofrece un modelo en el que los pilotos deben practicar periódicamente el vuelo manual para no depender del piloto automático. Hospitales, despachos y oficinas podrían hacer lo mismo. Reservar tareas que puedan resolverse sin IA y evaluar si las competencias se mantienen. Una eficiencia que erosiona las capacidades da resultados hoy, pero menos innovación mañana.

Cuarto, ecosistemas de innovación basados en investigación aplicada conjunta entre universidades y empresas, intercambio de talento en ambos sentidos, normas compatibles con las de nuestros socios y alineación epistémica, es decir, un compromiso compartido con un conocimiento verificable y confiable. En la práctica, eso significa convocatorias conjuntas con universidades de Norteamérica y Europa sobre problemas mexicanos, tales como el agua, la salud, la manufactura y la seguridad, así como estancias de investigadores en empresas y de ingenieros en laboratorios, y reglas que permitan a las Mipymes probar soluciones antes de comprarlas.

Quinto, circulación de talentos en lugar de fuga de cerebros. Millones de mexicanos altamente calificados trabajan fuera del país. Taiwán convirtió a sus ingenieros formados en Estados Unidos en la base de su industria de semiconductores al ofrecerles proyectos a la altura de su talento. México ya cuenta con la Red Global MX, que agrupa a profesionistas mexicanos en el exterior. Podría convertirla en un programa de estancias, proyectos conjuntos y cátedras compartidas con universidades y empresas del país. El talento permanece donde hay problemas concretos e instituciones dispuestas a resolverlos. El dinero lo atrae por un momento; el trabajo con sentido es lo que lo retiene.

POTENCIAR, NO SUSTITUIR

El dilema de nuestra época no es estar a favor ni en contra de la IA. La competencia global hace irreal detenerla. La verdadera elección es si la usaremos para sustituir las capacidades humanas o para potenciarlas. ¿Queremos jóvenes que sepan obtener respuestas o jóvenes capaces de formular preguntas que ninguna máquina ha imaginado todavía?

La competitividad de México no dependerá sólo de los modelos que adoptemos, sino también de las personas que formemos para trabajar con ellos. Quizá la verdadera ventaja del futuro sea una sociedad capaz de desarrollar la inteligencia artificial sin desaprender la inteligencia humana.