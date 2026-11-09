El INE ofrece diálogo y mejoras para empleados; reconoce preocupaciones legítimas

En respuesta a la demanda de cerca de cinco mil trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció acciones enfocadas en la justicia laboral, las cuales incluyen el compromiso de reforzar el cumplimiento de las jornadas de trabajo, asegurar los descansos reglamentarios y respetar de manera estricta los 30 minutos destinados al consumo de alimentos.

Asimismo, un incremento salarial de 6% para los empleados con nivel FA1 en los Módulos de Atención Ciudadana, el cual entrará en vigor a partir de enero de 2027.

La circular INE/DEA-DERFE/001/2026, fechada el 7 de noviembre y firmada por los titulares de las direcciones ejecutivas de Administración y del Registro Federal de Electores, reconoce que los planteamientos del personal reflejan “preocupaciones legítimas relacionadas con sus condiciones salariales, laborales y operativas”.

Sin embargo, respecto a los sueldos, indica que las restricciones de presupuesto impiden otorgar el aumento solicitado para 2026, por lo que, para 2027, la directiva someterá a aprobación del Consejo General un incremento, el cual dependerá de los fondos disponibles.

El organismo electoral también informó que dará mayor certeza en la programación de las vacaciones —fijando una semana continua a finales de 2026— y procurará que las actividades de capacitación se desarrollen dentro de los horarios laborales para no afectar los periodos de descanso de los empleados.

Como parte de este proceso, el instituto ha retomado y fortalecido los mecanismos de diálogo con sus trabajadoras y trabajadores, particularmente con el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), cuyas funciones son fundamentales para garantizar los servicios de identificación y atención a la ciudadanía”, indicó.

Pese a ello, se prevé que empleados del INE realicen un paro nacional hoy; en la Ciudad de México se espera una manifestación pacífica y bloqueo en Periférico, frente a las oficinas centrales del INE, a partir de las 10:30 horas.

Proponen alza de 6% en INE; persiste paro; crisis en módulos del INE

El personal de atención ciudadana exige incremento de dos salarios mínimos y rechaza la oferta del órgano electoral; este lunes protestarán en oficinas centrales y cerrarán Periférico Sur a partir de las 10:30 horas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ofreció a los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana renivelarlos salarialmente hasta 2028 con un 25% de aumento mensual, propuesta que molestó a la base trabajadora, por lo que mantendrán el paro programado para hoy lunes y agregarán el cierre de Periférico Sur, a la altura de las oficinas del instituto, a partir de las 10:30 horas. Para 2027, el INE propuso únicamente un incremento del 6% al salario.

Édgar Fernández, representante de los inconformes, aseguró que existe un descontento generalizado porque no recibieron un compromiso concreto sobre el incremento que solicitan, equivalente a dos salarios mínimos.

Básicamente nada de lo que nosotros estamos pidiendo se nos cumplió”, afirmó en entrevista.

El representante sostuvo que la mayoría de los trabajadores pidió mantener la movilización, la cual contempla no abrir los módulos, colocar lonas y distribuir volantes. En la Ciudad de México convocaron a una concentración a las 10:30 horas frente a las oficinas centrales, donde prevén bloquear Periférico. Aseguró que será una manifestación pacífica y sin motivaciones partidistas.

Fernández denunció además que algunos vocales estarían amenazando al personal para que abra los módulos y no participe en el paro. Dijo que quienes acudan a trabajar podrían hacerlo bajo protesta o por temor a perder su empleo, pese a que una circular del propio INE establece que “ninguna persona trabajadora podrá ser objeto de represalias, afectaciones laborales o tratos diferenciados” por expresar sus inquietudes o participar en espacios de diálogo.

SIN AUMENTO INMEDIATO

La circular INE/DEA-DERFE/001/2026, fechada el 7 de noviembre y firmada por los titulares de las direcciones ejecutivas de Administración y del Registro Federal de Electores, reconoce que los planteamientos del personal reflejan “preocupaciones legítimas relacionadas con sus condiciones salariales, laborales y operativas”.

Sin embargo, en materia salarial señala que “las restricciones presupuestales vigentes no permiten implementar una actualización salarial en los términos planteados” para 2026. Para 2027, las autoridades someterán a consideración del Consejo General un incremento “sujeto a la disponibilidad presupuestal”.

La circular también reconoce que la propuesta de renivelar las plazas FA1 a GA2 y los escenarios para los responsables de módulos no pudieron incorporarse al anteproyecto presupuestal de 2027. Por ello, establece que durante el primer trimestre del próximo año la DEA y la DERFE analizarán alternativas, costos y fuentes de financiamiento para, en su caso, presentar una propuesta que pueda valorarse en el presupuesto de 2028, aunque no fija un porcentaje ni garantiza que el aumento se concrete.

Sobre la estabilidad laboral, el INE sostiene que quienes fueron incorporados a la rama administrativa en 2024 cuentan con “estabilidad y certeza laboral”, así como con los derechos y prestaciones previstos en la normativa institucional. Fernández, no obstante, anunció que los trabajadores agregarán a su pliego la revisión del régimen de confianza bajo el que están contratados, pues consideran que los deja expuestos a despidos.

En cuanto a las jornadas, la circular instruye a las vocalías distritales a otorgar 30 minutos para consumir alimentos. Respecto de las vacaciones, establece una semana fija del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se tomarán de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades del personal. Fernández consideró que esto representa un recorte, pues esperaban disfrutar de un periodo más amplio de manera conjunta.

El documento dispone que los cursos de capacitación se realicen dentro del horario laboral y que se organicen de manera escalonada para no afectar la operación de los módulos. En materia de equipo e insumos, el INE informa que están en marcha procesos de licitación para renovar dispositivos que perdieron soporte o garantía, mientras que para casos urgentes prevé adquisiciones con recursos de fideicomisos.

Finalmente, el documento pide priorizar solicitudes de tóner, papelería, combustible, artículos de limpieza, viáticos y gastos de campo pendientes de 2026, así como garantizar los servicios de limpieza y vigilancia. Las juntas locales deberán enviar un informe sobre las reuniones y principales inquietudes.

Escenario

· INE dijo que no tiene margen presupuestal para actualizar salarios este año.

· Aumento condicionado a la disponibilidad del Consejo General.

· Plazas en disputa para cambio de régimen de confianza.