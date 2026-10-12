Prohibirán por ley el uso de celulares en escuelas de educación básica en todo el país

Por disposición de la Ley General de Educación para todo el país, el uso de celulares y todo tipo de dispositivos inteligentes y electrónicos estará prohibido para los niños, desde preescolar hasta secundaria, durante toda la jornada educativa, tanto en escuelas públicas como privadas. En tanto, las autoridades del bachillerato deberán realizar asambleas para decidir en qué momento estará permitido su uso.

En las universidades del país, tanto públicas como privadas, autónomas o no, se fomentará su uso responsable, según establece el dictamen de la reforma que las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos Primera del Senado se alistan a aprobar este lunes, para que esta misma semana la ratifique el pleno.

La modificación al artículo 84 de la Ley General de Educación ordena que “para garantizar el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, sin menoscabo de lo establecido dentro de la fracción VII del artículo 113 de esta Ley, las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia y con pleno respeto al federalismo educativo, la autonomía universitaria, administrativa y académica, deberán establecer (…) disposiciones mínimas”.

Restricción total en educación básica y excepciones

El dictamen detalla que “en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales para las niñas, niños y adolescentes estudiantes, durante toda la jornada escolar, por lo que sólo podrán utilizarse para fines educativos previamente programados, esto es, que su uso debe tener una intencionalidad pedagógica, bajo la orientación de las y los docentes”.

“Asimismo, también se podrán utilizar en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas”, precisa la reforma.

Reglas para el bachillerato y espacios de resguardo

Explica que “en el tipo educativo medio superior se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales y se limitará su uso no pedagógico durante la jornada escolar de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución, mediante un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa”.

Especifica que “para tal efecto, se llevará a cabo una asamblea previamente programada en la que se establecerán las condiciones y prácticas específicas para cada escuela, orientadas a ser pedagógicamente pertinentes, éticamente responsables, inclusivas, seguras y centradas en las personas”.

De manera enunciativa y no limitativa, las condiciones y prácticas específicas incluirán las siguientes definiciones:

Espacio de resguardo en el aula: Los dispositivos no se utilizarán durante las clases y se mantendrán guardados o serán retirados y depositados al inicio de la jornada en un espacio designado por el plantel, bajo custodia de las autoridades escolares.

Uso limitado por tiempos y espacios: Los dispositivos sólo podrán utilizarse en momentos y áreas previamente definidos, como el receso o las zonas autorizadas, y su uso quedará limitado en el aula, la biblioteca y las actividades académicas.

Sin uso: Las personas educandas no utilizarán los dispositivos durante toda la jornada escolar.