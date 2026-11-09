La disputa familiar marca caso Manzo; a un año del asesinato

MORELIA.– A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, la investigación tiene una hipótesis central y 34 personas detenidas. Mientras la Fiscalía de Michoacán atribuye el crimen a una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación, su viuda, Grecia Quiroz, y su hermano, Juan Daniel Manzo, exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y se agoten todas las líneas de investigación.

El homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan. A la par de las indagatorias, se abrió otro frente: la disputa familiar.

Quiroz, hoy alcaldesa de Uruapan y madre de dos de los hijos del exedil, ha expresado desconfianza hacia la Fiscalía estatal. Juan Daniel Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán, reclama que se entreguen los teléfonos de su hermano y denuncia un presunto encubrimiento por parte de la alcaldesa.

Daniel Manzo pidió que la Fiscalía solicite, mediante un juez, la entrega de los dispositivos para su análisis. Sostiene que en esos equipos hay información que puede llevar a la detención de todos los responsables.

Quiroz, por su parte, ha pedido garantías para la revisión de los celulares. La FGE ha señalado que no ha recibido formalmente los equipos.

Ambos familiares han solicitado que la FGR asuma la investigación. Él acusa a la alcaldesa de encubrir a personas de su entorno; ella rechaza haber obstaculizado las indagatorias.

No siempre estuvieron confrontados. En febrero de 2026 acudieron juntos a la Fiscalía estatal y entregaron documentos y videos. También pidieron que se citara a Raúl Morón Orozco, exedil de Morelia; a Leonel Godoy Rangel, exgobernador y actual legislador federal, y a Ignacio Campos Equihua, exalcalde de Uruapan, al considerar que debían explorarse motivaciones políticas.

Los tres fueron llamados como testigos. Meses después, la Fiscalía informó que no encontró elementos para vincularlos con el homicidio. Quiroz ha pedido que esa línea no se descarte.

La hipótesis principal de la FGE apunta a una represalia por los operativos de seguridad impulsados por Manzo, en particular por la detención de René “N”, alias El Rino, en agosto de 2025.

Entre los elementos de la investigación está un grupo creado en la aplicación Threema, donde, según las autoridades, se intercambiaron datos y se coordinó el ataque. La FGE señala a Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, y a Ramón Álvarez Ayala, El R1, como presuntos responsables de la coordinación y autoría intelectual. Ambos están detenidos.

En su último reporte, la Fiscalía de Michoacán informó de alrededor de 3 mil 500 actos de investigación: el análisis de 199 registros telefónicos, la intervención en tiempo real de 15 líneas y 72 extracciones autorizadas por un juez. También reporta la revisión de mil 200 horas de video, 15 cateos, el aseguramiento de ocho armas y 335 cartuchos, y 18 órdenes de aprehensión.

Entre los detenidos figuran Samuel García, exdirector municipal de Relaciones Públicas y Protocolo, vinculado a proceso por su presunta participación; Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar de Uruapan, detenida por probable encubrimiento por favorecimiento; y Alejandro Flores Vargas, El Macas, uno de los escoltas del alcalde.

Otros seis integrantes del equipo de seguridad también fueron detenidos y procesados por presunta omisión en la protección de Manzo.

En el caso de José Manuel Jiménez Miranda, coronel en retiro y exjefe de escoltas, permanece sin ser localizado. La Fiscalía ofrece 100 mil pesos de recompensa por información que permita ubicarlo.

El caso avanza en paralelo al debate político sobre el futuro del Movimiento del Sombrero. En los últimos meses, integrantes del movimiento han realizado recorridos por municipios para promover su proyecto rumbo al proceso electoral de 2027. A Quiroz se le ha mencionado como posible aspirante a la gubernatura; ella ha dejado abierta esa posibilidad.

Juan Daniel Manzo cuestiona que se use la figura de su hermano para impulsar candidaturas. Desde Morena Michoacán han criticado los recorridos de Quiroz y han planteado que debe priorizar la atención de Uruapan.

Mientras tanto, la violencia en el municipio no cede. Los señalamientos sobre la gestión de la alcaldesa ocurren a la par de los reclamos de seguridad, pese al despliegue del Plan Michoacán.

Evolución

Tras el asesinato de Manzo ha habido fracturas.

Agosto 2025

Detención de René “N”, El Rino (FGE señala este evento como el detonante de la represalia del CJNG).

1 Noviembre 2025

Asesinato de Carlos Manzo en el Festival de las Velas en Uruapan.

Febrero 2026

Grecia Quiroz y Juan Daniel Manzo acuden juntos a la FGE; piden citar a políticos locales (declarados sin elementos meses después).

Noviembre 2026

Reporte a un año: 34 detenidos, fractura familiar pública y disputa por el control político del Movimiento del Sombrero rumbo a 2027.