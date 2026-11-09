Alumnos denuncian carencias en la UAM; gasto en autos eléctricos

Mientras la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta cuestionamientos por la compra de vehículos eléctricos para funcionarios de la rectoría general, los estudiantes denuncian presuntos gastos de 160 mil pesos en vinos en Xochimilco, frente a recursos para la atención de la violencia de género que, aseguran, representan apenas una tercera parte de esa cantidad.

La denuncia forma parte de una protesta que ya alcanzó las cinco unidades de la institución y que, de acuerdo con estudiantes, realiza un cuestionamiento general al manejo del presupuesto universitario.

En conferencia de prensa, estudiantes del plantel Xochimilco expusieron carencias como reactivos de laboratorio caducados hace más de 20 años, equipos que no funcionan, falta de transporte para prácticas de campo, aulas saturadas y deficiencias en servicios básicos.

Una joven sostuvo que se habrían gastado alrededor de 160 mil pesos en vinos, mientras que el presupuesto destinado a la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia por Razones de Género (UPAVIG) sería tres veces menor.

A su vez, alumnos de ciencias biológicas aseguraron que en sus laboratorios trabajan con reactivos que llevan más de dos décadas caducados, mientras que egresados de química farmacéutica biológica señalaron que existen equipos obsoletos y materiales insuficientes para desarrollar las prácticas académicas.

En la licenciatura de hidrología, una alumna denunció que las plantas de tratamiento de agua de la unidad Iztapalapa funcionan por debajo de 10 por ciento de su capacidad, debido a la falta de mantenimiento.

También señalaron que hay grupos de hasta 40 o 50 alumnos en salones concebidos para aproximadamente 25 personas, falta de profesores y programas de estudio que no se han actualizado.

En Cuajimalpa, los estudiantes acusan que, de tres edificios contemplados en el proyecto de infraestructura de la unidad, solamente se construyó uno. En Lerma, las obras siguen sin concluirse después de varios años.

Reclaman a rector

¡Queremos baños, queremos libros, queremos bibliotecas!, exigieron los estudiantes al rector general, Gustavo Pacheco López, en un recorrido de más de tres horas por la unidad Iztapalapa, donde le mostraron baños sin agua, jabón ni papel, laboratorios con mobiliario deteriorado y espacios que carecen de materiales.

La visita, realizada ayer en medio del paro que mantiene suspendidas las actividades en las cinco unidades de la UAM, llevó a las autoridades a recorrer instalaciones que los alumnos señalan como muestra de las condiciones en que estudian.

El recorrido incluyó áreas con hoyos, socavones y rejas, así como espacios donde las obras permanecen inconclusas desde hace años.

La visita fue encabezada por Pacheco López, quien estuvo acompañado por la rectora de la unidad Iztapalapa, Edith Ponce.

Vinculan a científicos en 44 países

México busca aprovechar las capacidades de 668 científicos mexicanos que desarrollan sus carreras en 44 países mediante un programa que pretende conectarlos con universidades, laboratorios y centros de investigación nacionales, sin tener que regresar al país.

La primera convocatoria de las Cátedras de la Diáspora Mexicana reunió a investigadores en el extranjero que mantienen vínculos con instituciones de educación superior y centros científicos de México. De acuerdo con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el programa alcanzó 668 aprobaciones.

EU concentra el mayor número de investigadores incorporados (183), seguido de España (99).

Laura Toribio

“Se requiere una reforma fiscal”

Alcanzar la cobertura universal en educación superior en México hacia 2050 es una meta factible, pero requiere una política de Estado, planeación de largo plazo y un incremento sostenido del gasto público que, eventualmente, tendría que sustentarse en una reforma fiscal, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

El rector advirtió que ampliar las oportunidades para estudiar una licenciatura no será posible sin recursos suficientes para sostener el crecimiento del sistema educativo, una tarea que, dijo, debe formar parte de una estrategia más amplia para atender también las necesidades de salud, infraestructura y otros problemas que limitan el desarrollo del país.

Se requiere un esfuerzo sostenido y recursos que, en el largo plazo, sólo pueden venir de una reforma fiscal necesaria para atender los requerimientos del sistema educativo y también del sistema de salud, infraestructura y otros problemas que limitan el desarrollo”, señaló.

Al participar en el XI Encuentro Libertad para el Saber. La educación superior en un mundo cambiante, organizado por El Colegio Nacional, Lomelí planteó que la discusión sobre el futuro de las universidades debe considerar los cambios demográficos y laborales, el desarrollo tecnológico y la crisis ecosocial.

Laura Toribio