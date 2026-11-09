Protestan trabajadores del INE en Periférico y estados; rechazan aumento del 6%

Con pancartas, consignas y un paro de actividades en distintas entidades del país, trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) protestaron este lunes 9 de noviembre para exigir mejores salarios, jornadas laborales dignas y respeto a sus derechos. En la Ciudad de México, las manifestaciones se concentraron en las inmediaciones de Periférico y Viaducto Tlalpan, donde los empleados rechazaron el incremento salarial del 6% anunciado por el organismo.

Es una burla para nosotros”, expresó Edgar Fernández, vocero del movimiento y digitalizador de medios de identificación, al cuestionar el aumento propuesto por las autoridades electorales.

De acuerdo con el representante de los inconformes, el ajuste equivale aproximadamente a 300 pesos quincenales, cantidad que consideran insuficiente frente a las condiciones laborales que enfrentan diariamente.

Es una burla para nosotros; es básicamente el Consejo General se está burlando y está tomando, yo creo, al personal de módulo; lo está calando. Todos mis compañeros están bastante indignados”, declaró.

La protesta ocurre después de que los trabajadores anunciaran un paro nacional para exigir una revisión de sus percepciones económicas y denunciar jornadas superiores a las 10 horas, falta de vacaciones y ausencia de horarios establecidos para tomar alimentos.

Trabajadores del INE rechazan aumento salarial del 6%

Uno de los principales motivos de la protesta de trabajadores del INE es el rechazo al incremento salarial del 6% anunciado por el Consejo General del instituto.

Los inconformes consideran que la propuesta no responde a sus necesidades económicas y demandan un aumento del 100%, equivalente a dos salarios mínimos, que calculan en 19 mil 164.94 pesos.

Edgar Fernández advirtió que el movimiento podría prolongarse si las autoridades electorales no atienden sus exigencias.

Los empleados también reclaman prestaciones laborales, actualización de salarios y mejores condiciones de contratación. Entre sus señalamientos destacan las jornadas prolongadas y la falta de condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades.

En una de las pancartas colocadas afuera de un módulo de atención ciudadana en Coyoacán se lee: “Hoy laboramos bajo protesta”.

Otro de los mensajes exhibidos por los manifestantes resume el descontento del personal: “Más vale morir de pie que vivir de rodillas”.

En una de las pancartas colocadas afuera de un módulo de atención ciudadana en Coyoacán se lee: “Hoy laboramos bajo protesta”. Rodolfo Dorantes

Paro nacional del INE alcanza módulos de atención

La inconformidad no se limita a la Ciudad de México. Trabajadores del organismo electoral se sumaron a las movilizaciones en distintas entidades, donde también denunciaron que sus percepciones económicas no corresponden con las responsabilidades que desempeñan.

En Córdoba, Veracruz, más de 20 empleados participaron en la suspensión de actividades en el módulo ubicado sobre la avenida 25, esquina con calle 9, en la colonia El Carmen.

La protesta dejó sin atención al público a los ciudadanos que acudieron a realizar trámites relacionados con la credencial para votar. De manera preliminar, se contempló reanudar el servicio el martes 10 de noviembre, dependiendo de las decisiones de los trabajadores.

En Tlaxcala también se reportó la suspensión de actividades en módulos del INE, como parte de una movilización nacional que, de acuerdo con la información proporcionada por los inconformes, alcanzó alrededor de 800 módulos.

Los empleados señalaron que perciben aproximadamente 9 mil 600 pesos mensuales y consideraron insuficiente el incremento salarial propuesto por la institución.

Protesta del INE en Chetumal y municipios de SLP

En Chetumal, Quintana Roo, trabajadores del instituto también se incorporaron al paro para exigir mejores remuneraciones.

Karla Galván, operadora de Piso Tecnológico en las oficinas correspondientes al Distrito 07, señaló que el incremento del 6% propuesto por el Consejo General "no les alcanza para nada".

En San Luis Potosí, la movilización involucró a 16 trabajadores de cuatro módulos de atención identificados con los números 240751, 240752, 240753 y 240754.

La suspensión de actividades afectó los servicios programados para los municipios de Xilitla, Aquismón y Tanlajás.

Los trabajadores informaron que el paro total se realizaría durante este lunes y que, a partir del martes, buscarían reanudar la atención a la ciudadanía bajo protesta.