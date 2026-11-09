Liderazgo de Grupo Salinas y Banco Azteca destaca en Advertising Week LATAM

En medio del dinamismo que atraviesan la industria publicitaria y el ecosistema de negocios en América Latina, la presencia corporativa mexicana volvió a situarse en el centro de la conversación regional. Durante la más reciente jornada de Advertising Week LATAM 2026, una de las cumbres más influyentes para los sectores de la tecnología, medios y comunicación estratégica, Idalia Cruz Garza, directora de Mercadotecnia de Grupo Salinas y directora de Estrategia de Medios de Banco Azteca, fue galardonada con el prestigioso reconocimiento Future is Female.

La distinción no solo pone bajo los reflectores el papel de las mujeres en la alta dirección de las empresas más grandes del país, sino que también subraya la evolución de las estrategias de comunicación masiva en un entorno de transformación digital constante y de creciente competencia en el sector financiero.

Más allá de las métricas tradicionales

La iniciativa Future is Female, nacida en Nueva York y que celebra ya su tercera edición en la edición latinoamericana de Adweek, se distingue por un proceso de selección estricto que va más allá de los títulos corporativos o de los presupuestos administrados. La organización evalúa variables clave como la capacidad comprobada para transformar estructuras internas, la apertura de caminos para nuevos talentos mediante mentorías directas y el respaldo profesional de pares, socios y competidores en la industria.

En ese terreno, la labor de Cruz Garza al frente de la estrategia de medios de Banco Azteca y en la dirección de mercadotecnia de Grupo Salinas ha sido determinante para articular campañas de alto impacto que conectan con millones de usuarios cotidianos, logrando amalgamar la compra estratégica de espacios publicitarios con mensajes de verdadera inclusión financiera y cercanía social.

Un cambio de paradigma en la toma de decisiones

La entrega del galardón en Adweek LATAM reactivó el debate sobre el papel del liderazgo femenino en la transformación de los negocios. Para los especialistas reunidos en la cumbre, la industria del marketing ya no puede medirse únicamente por la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas, la inteligencia artificial o el análisis de macrodatos; el factor humano, la diversidad de perspectivas en la mesa de decisiones y el impulso a nuevas generaciones de profesionales resultan indispensables para sostener la relevancia de las marcas a largo plazo.

El reconocimiento a la directiva de Grupo Salinas y Banco Azteca reafirma que las compañías de origen mexicano continúan marcando el pulso de la comunicación estratégica en la región, demostrando que la solidez operativa y el impacto social son dos caras de una misma estrategia cuando se lidera con visión integral.