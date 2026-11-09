Inicia la segunda semana de pagos del Bienestar; ¿qué letras cobran hoy?

La dispersión de pagos de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre continúa este lunes 9 de noviembre, como parte del calendario establecido por la Secretaría de Bienestar. En esta jornada, las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con las letras D, E y F podrán recibir su depósito.

Los pagos comenzaron el pasado 3 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 27 del mismo mes, periodo durante el cual se realizarán los depósitos de los distintos programas sociales del gobierno de México.

Entre los apoyos contemplados se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, además del programa Sembrando Vida.

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos se realizan de manera escalonada, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

Estas son las fechas de pago restantes para el bimestre noviembre-diciembre:

Lunes 9 de noviembre / D, E, F

Lunes 9 de noviembre / D, E, F Martes 10 y miércoles 11 / G

Jueves 12 / H, I, J, K

Viernes 13 / L

Martes 17 y miércoles 18 / M

Jueves 19 / N, Ñ, O

Viernes 20 / P, Q

Lunes 23 y martes 24 / R

Miércoles 25 / S

Jueves 26 / T, U, V

Viernes 27 / W, X, Y, Z

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las personas beneficiarias no necesitan realizar trámites adicionales para recibir su apoyo.

Las personas derechohabientes pueden verificar las fechas de dispersión en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y solicitar información a través de la Línea de Bienestar, en el número telefónico 800 639 42 64.