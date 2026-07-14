¿No puedes descargar la boleta de primaria o secundaria de la SEP? Esto es lo que está pasando

El ciclo escolar 2025-2026 ha concluido y, para millones de familias, es momento de realizar uno de los trámites más importantes del año: la descarga de las boletas de calificaciones y certificados de educación básica. Sin embargo, si en las últimas horas has intentado ingresar a la plataforma y te has topado con que la página no carga o marca error, no te preocupes: no es tu conexión de internet, se trata de una pausa oficial en el sistema.

Ante los reportes de fallas y la imposibilidad de ingresar al portal, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) emitió un comunicado oficial para explicar la situación y, sobre todo, dar certidumbre a los padres de familia y tutores.

¿Por qué no funciona la página de la SEP para las boletas?

De acuerdo con el informe de la AEFCM, la plataforma que se localiza dentro de su portal web se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a un mantenimiento preventivo.

Esta medida se tomó para optimizar y facilitar el acceso a los servidores, los cuales presentaron una saturación severa ante la enorme cantidad de solicitudes simultáneas en este fin de cursos. Hasta el momento, las plataformas que se encuentran inhabilitadas son:

La autoridad educativa detalló que el objetivo de estos trabajos técnicos es garantizar que, una vez restablecido el servicio, se pueda bajar la documentación digital en cualquier momento y desde cualquier dispositivo sin que la página se caiga.

¿No puedes descargar la boleta de la SEP? Esto pasa en CDMX Cortesía

¿Cuándo se podrá descargar la boleta de calificaciones de la CDMX?

Prepara la agenda y mantén la calma. La AEFCM confirmó que la plataforma estará completamente habilitada y lista para recibir las descargas el próximo jueves 16 de julio de 2026, a partir de las 10:00 horas.

¿No puedes descargar la boleta de la SEP? Esto pasa en CDMX Cortesía

A la par de estos trabajos preventivos, se espera que en las próximas horas la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal emita un pronunciamiento complementario sobre el estatus de la plataforma a nivel nacional para el resto de los estados.

Boleta digital SEP: lo que debes saber sobre ella

Mientras se restablece el sistema para obtener el archivo en formato PDF, es importante que tengas en cuenta ciertos datos clave para evitar caer en estafas o desesperación:

Es un trámite 100% gratuito: la consulta y obtención de estos documentos oficiales no tiene ningún costo. No recurras a terceros ni compartas información personal en páginas dudosas que prometan acelerar el proceso.

Tiene validez oficial completa: la boleta digital en PDF cuenta con los mismos efectos legales y de acreditación que el documento físico que tradicionalmente se entregaba en los planteles. No necesitas acudir a tu escuela para validarla.

Filtros de autenticidad: las boletas más recientes incorporan un código QR único que permite verificar su validez de forma inmediata ante cualquier institución.

¿No puedes descargar la boleta de la SEP? Esto pasa en CDMX Daniel Augusto

¿Qué información debe contener la boleta?

Una vez que el sistema esté reactivado el jueves 16 de julio, asegúrate de verificar que el PDF descargado muestre de forma correcta los siguientes datos de tu hijo:

Datos de identificación: nombre completo del alumno, grado escolar, grupo, Clave Única de Registro de Población (CURP) y nombre de la escuela.

Plan de estudios: listado completo de las materias cursadas durante el ciclo escolar.

Evaluaciones: las calificaciones obtenidas en cada asignatura, las cuales se registran en un rango numérico de 6.0 a 10.0.

Retroalimentación: observaciones y sugerencias de los docentes dirigidas a evaluar el desempeño, habilidades y áreas de oportunidad del estudiante.

Te sugerimos guardar con paciencia los enlaces oficiales de la AEFCM y realizar el trámite con calma a partir del jueves por la mañana, cuando la infraestructura digital se encuentre operando en óptimas condiciones.