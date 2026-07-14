SEP presume cierre exitoso del ciclo escolar con becas para 22 millones de alumnos y 73 mil escuelas atendidas

Al concluir el ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el sistema educativo nacional cerró el periodo con avances en becas, infraestructura, salud escolar y mejora de las condiciones laborales del magisterio.

Expansión histórica de las Becas para el Bienestar

El apoyo económico a estudiantes sigue siendo una de las principales estrategias para combatir la deserción escolar. Al cierre de este ciclo, los programas de Becas para el Bienestar alcanzaron una cobertura de 22 millones de estudiantes en todos los niveles educativos.

Además, la SEP confirmó la expansión en educación superior y la entrega de nuevos apoyos a nivel estatal:

Beca Gertrudis Bocanegra: Un nuevo apoyo anunciado específicamente para estudiantes universitarios en el estado de Zacatecas.

Beca Universal Rita Cetina: Avance en la entrega de tarjetas para beneficiarios en siete entidades del país.

Mejoras laborales para los maestros

En materia de derechos laborales, el magisterio recibió beneficios significativos que buscan reconocer su labor frente a las aulas. Mario Delgado informó los siguientes avances:

Aumento salarial: Incremento del 9% al salario de los docentes.

Incremento del 9% al salario de los docentes. Seguridad laboral: Basificación de 200 mil maestros en todo el territorio nacional.

Basificación de 200 mil maestros en todo el territorio nacional. Jubilación: Congelación de la edad mínima requerida para el retiro.

Programa "Vive saludable, vive feliz"

Uno de los enfoques más innovadores de este ciclo fue la salud preventiva. A través de la estrategia integral de salud escolar, se crearon expedientes médicos digitales para 10.8 millones de alumnos de primaria.

Este programa permitió canalizar a estudiantes que requerían atención específica, brindándoles servicios de:

Atención nutricional.

Cuidado odontológico.

Entrega de lentes gratuitos.

Como parte de esta iniciativa de bienestar, la SEP impulsó de manera formal la eliminación de la venta de comida chatarra al interior de las escuelas.

Infraestructura: La Escuela es Nuestra crece

El mejoramiento de los espacios educativos continuó a través del programa La Escuela es Nuestra, el cual benefició a cerca de 73 mil planteles a nivel nacional.

El despliegue de infraestructura y nuevas oportunidades educativas por estado incluye:

Nuevas preparatorias: Baja California, Estado de México, Sonora y Nayarit.

Baja California, Estado de México, Sonora y Nayarit. Nuevas universidades: Baja California Sur, Campeche y Tabasco.

Baja California Sur, Campeche y Tabasco. Inversión intensiva: Chiapas (más de 7 mil escuelas atendidas).

Chiapas (más de 7 mil escuelas atendidas). Rehabilitación y modernización: Coahuila, Jalisco, Edomex, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Campeche, Nayarit y Tamaulipas.

El futuro de la educación pública en México

De cara a los próximos ciclos, las Oficinas de Enlace Educativo y la SEP reafirmaron su compromiso de seguir transparentando la asignación de plazas docentes y combatir el rezago a través de la alfabetización.

Mario Delgado aseguró que la dependencia mantendrá el fortalecimiento de la infraestructura y la ampliación de becas para garantizar una educación pública marcada por la equidad, la inclusión y la excelencia.