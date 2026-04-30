¿Habrá clases durante el Mundial? SEP definirá cambios al calendario

La euforia por el Mundial de Futbol 2026, del que México es sede junto con Estados Unidos y Canadá, ha llegado a las aulas. Ante el arranque de la justa mundialista el próximo 11 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se encuentra evaluando modificaciones oficiales al calendario escolar.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, informó que la decisión final se tomará la próxima semana en una reunión clave con los secretarios de educación de todos los estados del país.

Estados que proponen clases en línea o suspensión

No todos los estados seguirán la misma estrategia. Las entidades que albergarán partidos (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León) son las más interesadas en ajustar sus calendarios debido a la logística, el tráfico y la seguridad.

Estas son las propuestas sobre la mesa:

Jalisco: Plantea la transición a clases en línea durante los días de partido.

Plantea la transición a durante los días de partido. Nuevo León: Propone adelantar el fin de curso o modificar horarios.

Propone o modificar horarios. Ciudad de México: La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha sugerido la posibilidad de suspender clases presenciales y optar por el trabajo a distancia.

Factores que obligan al cambio de calendario

Además de la fiebre mundialista, Mario Delgado señaló que existen otros factores críticos que los estados han puesto como prioridad para modificar las fechas escolares:

Altas temperaturas

El clima extremo y las olas de calor en el norte y sureste del país.

Peticiones magisteriales

El diálogo abierto con maestros y maestras que solicitan ajustes por temas pedagógicos y logísticos.

Soberanía de los estados

Aunque se busca un acuerdo conjunto, cada estado tiene cierta flexibilidad para adaptar el calendario a sus necesidades locales.

"Tendremos una respuesta definitiva la próxima semana. Estamos dialogando con todos los sectores para decidir qué es lo mejor para los estudiantes", afirmó Delgado.

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