Iglesia pide a padres asumir con "renovado compromiso" el cuidado y respeto de la niñez

En este Día del Niño, la iglesia católica pidió a las mamás y a los papás asumir con "renovado compromiso" la responsabilidad de cuidar, proteger y respetar a los niños y a las niñas.

Son al mismo tiempo, el futuro de la sociedad y una presencia valiosa en la que radica la esperanza de México y la certeza de que se puede confiar, destacó en su mensaje de felicitaciones el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México.

La conmemoración sirvió al líder espiritual para convocar a gobiernos, educadores y empresarios a trabajar para proteger los derechos de la infancia en el país y poner énfasis en los lugares en donde la violencia o el abandono pueda marcarlos para toda su vida.

Quiero enviar un saludo muy especial a todos los niños, que son una alegría para nuestras familias, para la Iglesia y para la sociedad (...) Cuidarlos significa protegerlos de todo aquello que pueda hacerles daño, pero también acompañarlos, escucharlos y formar su corazón en los valores que les permitan construir un futuro lleno de esperanza. En un contexto en el que muchos niños sufren situaciones de violencia, abandono o indiferencia, invito a todos los actores sociales, a los gobiernos, a los empresarios, a los educadores, a las familias, a protegerlos y ofrecerles caminos para que tengan una vida digna", indicó el mensaje difundido este jueves.

Aguiar Retes resaltó que las infancias tienen el derecho a vivir en un ambiente de "amor, respeto y seguridad" para poder desarrollarse integralmente; de ahí la importancia de "no acostumbrarnos a que un niño sufra".

Finalmente, el arzobispo pidió a los niños y niñas en México disfrutar su día, que son seres amados y que cuentan con una gran capacidad de asombro.

fdm