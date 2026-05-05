Grupo armado ejecuta a dos policías en Tamaulipas

Dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas murieron y uno más resultó herido la tarde del martes, tras un ataque armado en el municipio de Reynosa, frontera con Estados Unidos.

La agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre calles del fraccionamiento Valle Soleado, ubicado al sur de la ciudad, en la zona periférica.

Los elementos viajaban en una patrulla cuando, repentinamente, delincuentes armados dispararon por la parte trasera del vehículo, lo que provocó que tres de ellos resultaran con heridas de gravedad.

Poco después, la propia Secretaría de Seguridad Pública confirmó el fallecimiento del oficial Vicente Toledo Ruiz y del oficial Marco Tulio Pizaña Torres, mientras que un tercer agente permanece en estado delicado.

El ataque desató una amplia movilización de elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública.

En la calle principal del fraccionamiento Valle Soleado, los agresores incendiaron un vehículo Nissan Versa de color blanco.

Vehículo incendiado en calles de Reynosa Foto: Alfredo Peña

Durante las diligencias, los oficiales también aseguraron una camioneta hallada en una brecha cercana y otro automóvil, presuntamente relacionados con la agresión.

De manera extraoficial trascendió que al menos dos sospechosos están detenidos y serán investigados para determinar si tuvieron participación en el ataque.

Apenas el pasado 27 de abril, Reynosa había quedado paralizada tras la captura de Alexander Benavides Flores, alias “Metro 9”, señalado como segundo al mando de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo y a quien se atribuyen graves daños a las cámaras de vigilancia del gobierno estatal.

Bala perdida mata a jovencita universitaria

La mañana del Día del Niño, la violencia en Reynosa en Tamaulipas volvió a cegar una vida inocente.

El pasado 30 de abril, Camila, alumna del Instituto Colón y miembro activo de la comunidad artística y de la Pastoral Juvenil, falleció al ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado dirigido contra un empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien también perdió la vida.

El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Miguel Hidalgo y del Maestro, a la altura del monumento al Trabajador Petrolero, en la colonia Las Quintas, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con videos ciudadanos, un grupo de hombres armados descendió de una camioneta y abrió fuego en repetidas ocasiones contra una camioneta GMC Acadia de procedencia estadounidense en la que viajaba el trabajador petrolero.

El empleado intentó ponerse a salvo bajando del vehículo, pero los agresores continuaron disparando. Lamentablemente una de las balas alcanzó a Camila cuando se dirigía a sus centros de estudio. Ambos fallecieron mientras que los delincuentes fueron filmados mientras escapaban.

Momentos más tarde, la Diócesis de Matamoros-Reynosa lamentó la muerte de la joven y confirmó que pertenecía a la Pastoral Juvenil.

En un comunicado exigió el cese inmediato de la violencia:

Lamentamos y reprobamos enérgicamente este tipo de hechos violentos que atentan contra el derecho fundamental de la ciudadanía a una vida digna, segura y en paz”, señaló.

Asimismo, urgió a las autoridades federales y estatales a “incrementar esfuerzos para garantizar efectivamente, como es su obligación, la seguridad de todos los ciudadanos, teniendo presente que para eso el pueblo los ha elegido como servidores y depositándoles su confianza”.

La Iglesia también reprobó a los perpetradores, a quienes llamó a la conciencia y a recuperar su humanidad: “¡Ya basta de tanta violencia!”.

Por otra parte, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, expresó sus condolencias a la familia de Camila y solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ayudar al estado a recuperar la paz y la tranquilidad.

Ciudades como Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa estamos viviendo situaciones complejas y se requiere el apoyo de todas las instancias de gobierno para poder hacerles frente”, declaró.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

jcp