Sentencian a más de 9 años de prisión a sujeto por pederastia en Durango

Una sentencia condenatoria de 9 años, 7 meses y 6 días de prisión le fue dictada a Sergio Andrés Estrada Gallegos tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de pederastia agravada en perjuicio de una adolescente en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el expediente penal estableció que, en febrero de 2025, el sujeto ejecutó actos de índole sexual contra la menor de edad, atentando contra su integridad y desarrollo psicosexual.

Detención y resolución mediante procedimiento abreviado

Tras la denuncia presentada por familiares de la víctima y el posterior trabajo de investigación, Estrada Gallegos fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Durante la etapa procesal, el Juez de Control y Enjuiciamiento validó la solicitud de un procedimiento abreviado, mecanismo en el cual el imputado reconoció su participación en los hechos a cambio de la imposición de la pena privativa de la libertad y el pago de las sanciones pecuniarias.

Resguardo a víctimas menores de edad

La Fiscalía del estado de Durango reiteró que las denuncias por agresiones a niñas, niños y adolescentes reciben atención prioritaria para evitar la impunidad y garantizar el pleno acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas.

Sergio Andrés Estrada Gallegos purgará su condena internado en el Centro de Reinserción Social correspondiente de la entidad.