Aseguran 100 mil litros de huachicol en Matamoros y detienen a cuatro personas

Un nuevo operativo contra el tráfico ilegal de hidrocarburos en Matamoros, Tamaulipas, dejó como resultado el aseguramiento de 100 mil litros de combustible y la detención de cuatro personas, entre ellas una mujer.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un predio rural conocido como “El Capote”, ubicado al oriente de la ciudad, sobre el tramo carretero Matamoros-Reynosa.

En el lugar fueron detenidos Yolanda “N”, Guadalupe “N”, Juan “N” y Julio “N”, quienes, de acuerdo con la información oficial, fueron sorprendidos en flagrancia.

Foto: Especial

Durante la intervención, las autoridades localizaron un espacio utilizado para almacenar hidrocarburos, además de tractocamiones con cilindros y recipientes con capacidad de 200 litros, entre otros objetos relacionados con estas actividades.

Los detenidos y los bienes asegurados quedaron a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

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Matamoros, entre los principales lugares de aseguramiento

Este decomiso se suma a una serie de operativos realizados en Matamoros desde 2025, donde las autoridades han localizado importantes cantidades de combustible almacenado ilegalmente.

Entre los antecedentes destaca el aseguramiento del 22 de julio de 2025 en la aduana ferroviaria de Matamoros, donde fueron detectados 17 carros tanque con un total de dos millones 206 mil 844 litros de hidrocarburo.

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Posteriormente, entre el 24 y el 26 de abril de 2026, un cateo sobre la carretera Valle Hermoso-Puente Internacional permitió asegurar otros 60 mil litros.

El 6 de julio de ese mismo año, otro operativo en una zona rural dejó siete personas detenidas y el decomiso de 60 mil 500 litros de combustible.

A estos resultados se sumó un cateo realizado entre el 28 y el 30 de agosto, cuando las autoridades aseguraron 164 mil litros de hidrocarburo en un inmueble de la ciudad.

Con el decomiso más reciente de 100 mil litros, los aseguramientos correspondientes a los cinco operativos descritos suman dos millones 591 mil 344 litros, sin considerar combustible localizado en cisternas cuyos volúmenes no fueron precisados.

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Las autoridades federales has señalado a Matamoros como uno de los puntos relevantes en el ingreso de combustible mediante esquemas de huachicol fiscal, nombre con el que popularmente se le conoce al contrabando de combustible.

En un reporte oficial se estimó que, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, pudieron haber ingresado por esa ciudad hasta 144 millones de litros de combustible.