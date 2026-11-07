Hombres armados someten a familia para robarle 120 mil pesos

En Tlaxcala, una familia pasó momentos de angustia la madrugada de este sábado cuando seis hombres armados ingresaron a su domicilio para robarles más de 120 mil pesos.

Fue alrededor de las 02:30 horas de este sábado cuando seis sujetos ingresaron a un domicilio de dos pisos, ubicado sobre una calle de terracería, en las inmediaciones del retorno hacia Galerías Tlaxcala, en la comunidad de San Sebastián Atlahapa, municipio de Tlaxcala.

Los integrantes de la familia fueron sorprendidos por los delincuentes, quienes lograron someterlos. Sin embargo, algunos trataron de resistirse al robo y fueron golpeados.

Foto: Especial

Los ladrones despojaron a la familia de 100 mil pesos en efectivo y 20 mil pesos en diferentes artículos, como tenis, perfumes y ropa.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, así como paramédicos de Protección Civil para brindar atención a las personas lesionadas, quienes fueron heridos con un arma punzo cortante y también presentaban golpes en la cabeza.

Las autoridades municipales sugirieron a los afectados presentar su denuncia ante la Fiscalía del Estado para dar con los responsables.