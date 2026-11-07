Marina rompe récord de recolección de sargazo en las playas del Caribe Mexicano

Con grandes rastrillos en mano, las brigadas navales de la Secretaría de Marina retiran el sargazo que las corrientes dejan en la orilla de las playas del Caribe Mexicano.

Es la parte más visible del trabajo que la Marina, a través de la Armada de México, realiza todos los días para que turistas nacionales y extranjeros disfruten de playas más limpias en Quintana Roo.

El 6 de noviembre, el personal naval retiró 141.46 toneladas de esta alga gigante en playas de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Mahahual y Xcalak, y otras 40 toneladas en el mar frente a Mahahual.

En lo que va del año, la recolección en el mar suma 26 mil 911.72 toneladas y la de playas alcanza na cifra récord de 45 mil 903.48 toneladas.

Para anticipar la llegada del sargazo, la Marina combina el monitoreo satelital con sobrevuelos de drones.

La operación cuenta con un buque sargacero oceánico, 11 costeros y 13 mil 560 metros de barreras de contención instaladas para interceptar la macroalga en el agua.

En tierra, los grupos de Recolección Emergente en Playas retiran el sargazo a mano y con maquinaria, con prioridad en las zonas de mayor acumulación y afluencia turística.

Todo esto, como parte de la Estrategia Integral para la Atención del Sargazo, Marina, integrante de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), trabaja con otras secretarías.

Entre ellas, las de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de Turismo, esta última por conducto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Además, en estas labores también participan el Gobierno de Quintana Roo, los ayuntamientos de los municipios incorporados a la estrategia y la iniciativa privada, incluido el sector hotelero.

Ante la próxima temporada vacacional de diciembre, el personal naval se prepara para atender nuevos arribos y continuar las jornadas de limpieza. Este trabajo ayuda a proteger el litoral y a sostener la actividad de las comunidades costeras que viven del turismo.