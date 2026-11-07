Claudia Sheinbaum inaugura el Puente Rizo de Oro en La Concordia, Chiapas

• “Esa es la diferencia, siempre vamos a estar cerca de Chiapas y de las y los chiapanecos”, afirmó la mandataria.

• El Puente Rizo de Oro cuenta con una longitud de 2 km y generó más de 5 mil 700 empleos durante su construcción: SICT.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Puente Rizo de Oro en beneficio de más de 300 mil habitantes de 10 municipios de Chiapas —quienes tendrán hasta dos horas y media de ahorro de tiempo en sus traslados— y cuya obra representa justicia social y bienestar para las y los chiapanecos de la región.

“La gente pedía puentes: ‘queremos pasar de un lado a otro, queremos regresar a estar cerca de nuestras familias’, pues tuvo que llegar el presidente López Obrador para hacer el primer puente y llegamos nosotros para inaugurar el día de hoy el Puente Rizo de Oro como justicia y bienestar para los pueblos.

“Esa es la diferencia. Siempre vamos a estar cerca de Chiapas y de las y los chiapanecos por una razón: número uno, porque amor con amor se paga; número dos, porque por el bien de todos, primero los pobres; y número tres, porque si a algo se dedica este gobierno es a traer bienestar y justicia para el pueblo de México. Por eso me da mucho gusto el día de hoy, junto con ustedes, inaugurar este hermoso puente, que es ingeniería mexicana, es honor a las y los trabajadores mexicanos, es bienestar y es justicia para los pueblos de Chiapas”, afirmó.

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Recordó que fueron seis sexenios de gobiernos neoliberales que gobernaron para unos cuantos y fue hasta que llegó la Cuarta Transformación que se implementaron los Programas para el Bienestar y se realizaron obras de infraestructura.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este puente, que fue esperado por más de 50 años, beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, cuenta con una longitud de 2 kilómetros y generó más de 5 mil 700 empleos durante su construcción.

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El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la presidenta por concluir esta obra que reduce los traslados de más de cinco horas a solo dos horas y media en la región, garantizando un acceso más rápido a la salud, a la educación y al desarrollo económico regional.

El presidente del grupo Amigos de La Concordia, Ramiro Ruiz Espinosa, agradeció a la mandataria por la conclusión del Puente Rizo de Oro, que traerá beneficios a la entidad, representa justicia social y salda una deuda histórica con las y los habitantes de La Concordia.