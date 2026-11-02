Vinculan a proceso a “El Chino” por extorsión

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Carlos “N”, alias “El Chino”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un ejidatario del municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo a la carpeta de investigación, desde septiembre del 2025 la víctima comenzó a recibir llamadas en las que le exigían pagos por el acceso al agua del módulo de riego número 5, conocido como Brittingham.

Las cantidades solicitadas fueron incrementándose de 9 mil a 11 mil y posteriormente hasta 20 mil pesos por hectárea de riego.

Las exigencias eran presuntamente acompañadas de amenazas de suspender el suministro del vital líquido, obligarlo a vender su cosecha exclusivamente a determinadas personas e incluso privarlo de la libertad, así como a integrantes de su familia.

Dentro de la investigación también se señala la presunta participación de José Carmen “N”, alias “El Carmelo”, quien, de acuerdo con el señalamiento de la víctima, encabezaba las exigencias económicas y presuntamente enviaba a otras personas a realizar los cobros a los productores agrícolas.

José Carmen, “El Carmelo”, ya se encuentra detenido, al igual que una tercera persona de nombre Alma Dalila “N”, alias “La Lic.”, quien ya se encuentra vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada.

El 29 de noviembre del 2025, aproximadamente a las 10:00 horas, Carlos “N”, alias “El Chino”, presuntamente acudió, acompañado de José Carmen “N”, a las parcelas del ejido 6 de Octubre, en Gómez Palacio, donde exigió a la víctima la entrega del dinero correspondiente al acceso al agua de riego.

Ante las amenazas contra él y su hijo, el afectado entregó 15 mil pesos en efectivo; sin embargo, le manifestaron que dicha cantidad era insuficiente y que debía cubrir un monto mayor.

De acuerdo con la investigación, estas exigencias económicas también habrían generado afectaciones a las actividades agrícolas de la víctima y otros productores del ejido, particularmente en la preparación de tierras, la siembra y la cosecha.

Derivado de las investigaciones y en cumplimiento de una orden de aprehensión, el 22 de octubre de 2026, elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro de la Fiscalía, en colaboración con sus homólogos del estado de Chihuahua, realizaron la detención de Carlos “N” en Ciudad Juárez.

Posteriormente, fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 1 de Durango y puesto a disposición de la autoridad judicial.

El pasado 23 de octubre se celebró la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso.

La defensa y el imputado se acogieron a la duplicidad del término constitucional.

Durante dicha la audiencia se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada. En la continuación de la audiencia, realizada el 28 de octubre del 2026, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá el 28 de diciembre del 2026.

El imputado permanecerá en prisión preventiva durante el proceso.