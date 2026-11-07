Piden intervención de Alicia Bárcena para frenar maricultura en Isla Todos Santos

En una carta dirigida a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 21 directores de importantes centros de investigación del noroeste del país, representantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes del sector pesquero y prestadores de servicios turísticos alertaron sobre una serie de omisiones e irregularidades administrativas que afectan la integridad ecológica de la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico, de la Península de Baja California.

La denuncia establece que, específicamente en el archipiélago Todos Santos, la Semarnat y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) convalidaron de manera ilegal un esquema de maricultura industrial de más de 450 hectáreas de cultivo intensivo para engorda de atún aleta azul enclavada al interior del Área Natural Protegida (ANP), con una transferencia irregular de derechos a favor de la empresa Baja Aqua-Farms, S.A. de C.V., luego de la bancarrota de Pacífico Aquaculture S.A.P.I. de C.V.

Con estas decisiones e intereses se reduce el gran valor ambiental de un territorio insular a un rompeolas de uso particular. En cambio, el costo público —para la nación y nosotros los ciudadanos— es enorme: degradación del ecosistema insular, pérdida de servicios ambientales, graves daños a la biodiversidad y peligrosa vulneración a la soberanía; además del pésimo ejemplo en cuanto al manejo y aplicación del estado de derecho en una Reserva de la Biosfera", manifestaron.

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Destacaron que no existió una evaluación de impacto ambiental actualizada, con base en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), omitiendo el régimen de ANP por el Decreto Presidencial de 2016, además de que hay una omisión sustancial y reiterada de consultas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Explicaron que tras darse la quiebra de Pacífico Aquaculture S.A.P.I. de C.V., las autoridades debieron declarar la extinción de las autorizaciones en materia de impacto ambiental y del título de concesión acuícola, así como exigir la restitución y remediación del sitio en las Islas Todos Santos.

En lugar de ello, la Semarnat autorizó de forma expedita el cambio de titularidad (oficio ORBC/SGPA/UGA/DIRA/1657/2026), a favor de Baja Aqua-Farms S.A. de C.V., obviando la caducidad de los derechos originarios, el procedimiento administrativo abierto ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por una denuncia popular (expediente PFPA/5.3/3S.6/00082-2025), y el estado actual del sitio desde el punto de vista ambiental", indicaron.

Recordaron que existe una denuncia popular presentada desde 2025 ante Profepa contra el proyecto de Pacífico Aquaculture México, por las afectaciones ambientales, contaminación y desplazamiento de actividades recreativas y pesqueras locales, así como la introducción ilegal de lobina rayada (Morone spp.), especie exótica invasora.

Detallaron que también la Conapesca otorgó indebidamente un nuevo Título de Concesión para Acuacultura Comercial (CA/DGOPA-008/2018, actualmente en proceso de traspaso a Baja Aqua-Farms S.A. de C.V.) el 11 de mayo de 2018, por 20 años adicionales, violando el Decreto del Área Natural Protegida al expedir un derecho nuevo posterior a 2016.

Ante esta situación, el Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C. (GECI), el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (DAN), Costa Salvaje A.C., el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Baja California y el Centro de Buceo ALMAR, entre muchos otros, solicitaron la intervención urgente de Alicia Bárcena, titular de la Semarnat.

"Como parte de la transformación del sector ambiental para erradicar la impunidad y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano a favor de todos los mexicanos", le pidieron ordenar la revisión de oficio y la declaración de nulidad/revocación de los cambios de titularidad, autorizaciones y exenciones en materia de impacto ambiental otorgados a favor de Pacífico Aquaculture, S.A.P.I. de C.V. y Baja Aqua-Farms, S.A. de C.V. en el polígono Todos Santos.

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Requerir a la Profepa la pronta emisión del dictamen técnico-jurídico definitivo de la denuncia popular bajo expediente PFPA/5.3/3S.6/00082-2025, ordenando medidas cautelares de clausura.

Realizar las gestiones conducentes ante la Conapesca para denegar y desechar la solicitud de sustitución de titularidad de Pacífico Aquaculture a Baja Aqua-Farms, así como declarar la extinción absoluta de los títulos concedidos en 2018, en contravención al Decreto Presidencial del Área Natural Protegida.

Exigir la remediación ambiental inmediata del sitio en las Islas Todos Santos, obligando a las empresas involucradas a retirar toda la infraestructura marina y terrestre abandonada.

Asimismo, investigar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos —algunos con nombramientos vigentes— que intervinieron en la emisión de resoluciones contrarias al Decreto del ANP y de la LGEEPA y, en su caso, sancionarlos con todo el rigor que proceda, terminando con la impunidad.