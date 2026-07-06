Se cumple plazo para entregar documentos en defensa de 'El Mayo'; será sentenciado el 20 de julio

La cuenta regresiva para conocer el destino legal de Ismael El Mayo Zambada ha comenzado. Este lunes, la defensa del cofundador del cártel de Sinaloa cumplió con el plazo establecido por la corte estadunidense para presentar la documentación y los argumentos con los que buscan obtener una sentencia moderada para el capo.

Con este paso completado, el balón está ahora en la cancha de la fiscalía, que tiene hasta el próximo lunes para entregar por escrito sus propios argumentos. Todo esto prepara el escenario para una de las audiencias más esperadas en la historia reciente del narcotráfico.

¿Cuándo y quién dictará la sentencia de El Mayo Zambada?

La audiencia definitiva está programada para dentro de 15 días, el 20 de julio. El encargado de dictar la sentencia será el implacable juez Brian Cogan.

Cogan es el mismo magistrado que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, compadre de Zambada y cofundador del cártel. Originalmente, la fiscalía y la defensa habían solicitado de manera conjunta el pasado 8 de mayo postergar esta audiencia durante dos meses para tener el tiempo suficiente de preparar toda la documentación requerida.

Cadena perpetua: El duro panorama para El Mayo

A pesar de los esfuerzos de sus abogados, el panorama legal para El Mayo es sumamente complicado. Las probabilidades de una sentencia reducida son escasas para el exlíder del cártel de Sinaloa, de 75 años de edad, quien está enfermo de diabetes, entre otros males crónicos.

El pasado 25 de agosto, Zambada se declaró culpable de dirigir una empresa criminal continua y de asociación delictuosa. Sin embargo, los cargos que enfrenta conllevan una potencial sentencia de cadena perpetua de carácter obligatorio, lo que ata de manos al juez Cogan para otorgar reducciones significativas.

La traición que lo llevó a Estados Unidos

El proceso judicial contra el cofundador del cártel de Sinaloa es el desenlace de uno de los episodios más sorpresivos del mundo del narcotráfico. El Mayo no fue capturado en un operativo, sino que fue secuestrado el 25 de julio de 2024 y llevado contra su voluntad a territorio estadunidense.

El autor de esta traición fue su propio ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Bajo engaños, Guzmán López entregó a Zambada a agentes federales que ya los esperaban en un aeropuerto ejecutivo en los límites de Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, entregándose él también a las autoridades estadunidenses.