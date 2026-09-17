“El Señor de la T” fue detenido por extorsión en Michoacán: García Harfuch

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Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia, relacionado con extorsión, fue detenido en Michoacán, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Indicó que la captura se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, al ubicar la presencia y operación de El Señor de la T en la zona del Bajío michoacano.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

De acuerdo con las investigaciones, mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro”, indicó García Harfuch.

El funcionario agregó, en un mensaje en su cuenta de X, que la captura fue resultado del trabajo coordinado entre autoridades michoacanas y el Gabinete de Seguridad y, ofreció, que se continuará operando en contra de grupos extorsionadores en la entidad.

“La detención fue resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico.

“Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán”, afirmó García Harfuch.