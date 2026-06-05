Sener anuncia inversión de 87 mil mdp en obras de gas natural

La Secretaría de Energía anunció una inversión superior a 87 mil millones de pesos a través del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) para modernizar la infraestructura de transporte del energético y garantizar el abasto nacional, como parte de la estrategia federal para fortalecer la soberanía energética del país.

Al clausurar el Foro Consultivo Nacional Consulta Pública Cenagas 2026, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que México consume actualmente alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales únicamente la tercera parte se produce en el país, lo que hace indispensable impulsar la producción interna para reducir la dependencia del exterior.

Con ese propósito, el gobierno federal se trazó la meta de alcanzar una producción sostenida de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas convencional para el año 2030.

González Escobar explicó que la inversión proyectada responde a la creciente demanda generada por la entrada en operación de nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, la activación de polos de desarrollo económico y el deterioro natural de la infraestructura existente por su antigüedad.

Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, resaltó el papel estratégico del gas natural para impulsar la actividad industrial y garantizar el suministro eléctrico.

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