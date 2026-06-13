Aparatoso choque entre dos camionetas deja siete muertos y diez heridos en autopista México - Oaxaca

Un choque frontal entre dos camionetas de pasaje turístico en la autopista Oaxaca–México dejó un saldo de siete personas fallecidas y diez heridas, según reportes de la Policía Federal en la región. El accidente ocurrió en el kilómetro 196 del tramo San Pablo Huitzo–Asunción Nochixtlán, cuando el conductor de una de las unidades intentó rebasar en línea continua a exceso de velocidad, provocando la colisión.

En la camioneta de la línea Cuauhtémoc murieron cuatro personas, entre ellas una madre y su hija, mientras que en la otra unidad fallecieron tres pasajeros aún no identificados. Los heridos, varios en estado grave, fueron trasladados a los hospitales Reforma y 2002 en la ciudad de Oaxaca.

Al lugar acudieron ambulancias de Caminos y Puentes Federales, unidades médicas de San Francisco Telixtlahuaca, la Cruz Roja Mexicana y bomberos del estado para atender a los lesionados. La circulación fue cerrada mientras la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizaba las diligencias y el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec.