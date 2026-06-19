Senadora exige revisar plan para pensionar a exmando ligado a Los Chapitos

La solicitud de pensión anticipada para Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe policiaco acusado de nexos con el crimen organizado, debe ser revisada antes de concederle 67 mil pesos mensuales, consideró la senadora Imelda Castro Castro.

La legisladora federal aseguró que, aunque las acusaciones provengan de Estados Unidos, no es algo que pueda tomarse a la ligera, por lo que, las autoridades locales deben revisar su situación antes de concederle una pensión por dicho monto.

“El Congreso del Estado tiene que revisar todas las decisiones que toman, porque hay veces que una decisión se toma en un contexto y después se revierte”, señaló.

Sin embargo, consideró de mediáticas y políticas las acusaciones de Estados Unidos en contra de los funcionarios señalados, y en general, contra el gobierno de México, pues no han aportado pruebas en su contra.

Para la senadora de la República, las investigaciones deben realizarse por las autoridades mexicanas, y sólo ellas pueden concluir si existe evidencia contra ellos.

“Independiente de que las acusaciones sean falsas, las autoridades mexicanas tienen que hacer sus investigaciones con nuestras normas y por nuestras instituciones”, aseguró.

La iniciativa de pensión anticipada por 67 mil 477 pesos con 75 centavos, fue propuesta por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Verlarde, y el día jueves 18 de junio se le dio primera lectura en el Congreso del Estado.

Ahora, la propuesta debe seguir los tramites legales correspondientes y ser discutida en comisiones, pues se tiene que modificar el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2026, debido al monto considerado.

Sobre Alberto Jorge Contreras Núñez pesa la acusación de Estados Unidos de vínculos con Los Chapitos, de quien recibía sobornos a cambio de beneficios para su grupo criminal.

En la acusación señalan que, Contreras Núñez permitían transitar con armas de fuego y vender droga en las calles y, además, les avisaba de investigaciones en curso y allanamientos planificados e incautaciones por parte de las fuerzas federales.

A diferencia de otros acusados, el exjefe policíaco no se presentó a declarar en la Fiscalía General de la República, y se sabe que tramitó un amparo para evitar ser detenido y que sus vienes fueran congelados.

Contreras Núñez era jefe de la Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado, pero antes estuvo en la unidad de desaparición forzada de persona y en la de antisecuestros, también fue investigador en robo de vehículos, robo patrimonial, robo bancario y perito investigador de homicidios dolosos.