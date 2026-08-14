Hallan y destruyen 'narco pista' en la Sierra Tarahumara de Chihuahua

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional destruyeron una pista de aterrizaje utilizada por los cárteles en el municipio de Guadalupe y Calvo en la sierra tarahumara de Chihuahua.

La localización de esta pista se llevó a cabo haciendo uso de los drones con los que se ubicó el predio entre la serranía cercana, por lo que de inmediato se acercaron para realizar la revisión correspondiente.

Al arribar al lugar, los elementos se percataron de que efectivamente se trataba de una pista, la cual tenía unas dimensiones aproximadas de 400 metros de largo por 50 de ancho.