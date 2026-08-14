Retiro de autoridades desata éxodo en la sierra de Chilpancingo: 100 familias huyen por violencia

Otra vez la violencia cobró víctimas. En la sierra de Chilpancingo, alrededor de 100 familias de las comunidades de Agua Hernández y Rincón de Alcaparrosa se desplazaron por temor a morir bajo ataques armados. Abandonaron sus casas, tierras de trabajo y animales.

Aquí la violencia generada por grupos delictivos data de cuando menos hace un año. Las huellas de violencia son visibles, como camionetas incendiadas y abandonadas a un costado de la carretera.

Las familias decidieron abandonar sus hogares luego de que el miércoles se retiró una base de operaciones del Ejército y de la Policía estatal que daba seguridad a la zona.

En el poblado de Rincón de Alcaparrosa quedaron pocos, los menos que no tienen las condiciones para huir.

La escalada de violencia provocada por grupos delictivos y el sorpresivo retiro de un destacamento del Ejército y la Policía Estatal desataron el desplazamiento. Ángel Galeana

“Los que tienen el modo se fueron a Ocotito, a Coacoyulillo, ahí está más tranquila la gente, en el pueblo, y nosotros nos quedamos aquí a cuidar a nuestros animales, las labores”, relató un habitante.

Por su parte, el comisario de Agua Hernández advirtió el desplome de la población.

“¿De 50 quedan 10? Sí, 10 familias, aproximadamente. ¿Por el temor a? A la inseguridad, a la violencia. Más que nada se siente el temor de que lleguen a hacer atropellos con la ciudadanía... la última vez que bajaron sí anduvieron haciendo saqueos y ese es el temor que la gente tiene”.

Algunas casas tienen las marcas de las balas que han dejado los enfrentamientos. En las carreteras de terracería para llegar a estas localidades es nula la vigilancia policiaca o del Ejército.

Los que se desplazaron esperan a que regrese la base de soldados y policías para retornar de forma segura a sus casas.