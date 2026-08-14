Diputados prevén discutir desafuero de ‘Alito’ Moreno en próximo periodo

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, no descartó que a partir del próximo 1 de septiembre se reactive el proceso de desafuero en contra del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, una vez que inicie el tercer y último año de trabajos de la LXVI Legislatura.

En entrevista, la legisladora panista consideró que el tema volverá a la agenda legislativa, impulsado principalmente por la mayoría de Morena en San Lázaro.

Seguramente se dará la discusión”, afirmó.

López Rabadán recordó que el expediente permanece en la comisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Hugo Erick Flores, instancia encargada de analizar las solicitudes de declaración de procedencia contra servidores públicos con fuero constitucional.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán Foto. Especial

El miércoles, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que continúan vigentes diversos asuntos relacionados con Moreno Cárdenas, entre ellos la solicitud de desafuero que permanece pendiente de resolución en la Sección Instructora.

Ante la posibilidad de que el caso sea retomado durante el próximo periodo ordinario de sesiones, López Rabadán destacó que la decisión dependerá de la correlación de fuerzas al interior de la Comisión Instructora y de la postura que adopten los grupos parlamentarios.

Conocen ustedes la integración de esa comisión. Por supuesto los pesos y contrapesos de cada grupo parlamentario. Y si es una discusión que se vaya a dar en esta Cámara de Diputados, seguramente cada grupo parlamentario fijará su posición”, expresó.

Sin embargo, consideró que actualmente existe una confrontación política e ideológica entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso, lo que podría influir en el tratamiento del caso.

Foto: Especial

Hoy hay una discusión, sobre todo en términos ideológicos, temáticos y hasta de formas. Lo hemos visto justo esta semana. Esa decisión legislativa parlamentaria evidentemente estará por realizarse”, agregó.

Cuestionada sobre los señalamientos del PRI respecto a que Moreno Cárdenas es víctima de persecución política, particularmente tras las recientes detenciones de excolaboradores del exgobernador de Campeche, la panista evitó pronunciarse de manera directa sobre el caso, aunque sostuvo que en México la justicia se aplica con criterios distintos según la persona o el grupo político involucrado.

Solo hay un hecho claro y público, y es que hay un rasero distinto. Sí lo hay”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el encarcelamiento del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, acusó que mientras algunos actores políticos reciben respaldo, otros son investigados y procesados.

Alito Moreno

Hoy Ernesto Ruffo está en la cárcel. Hoy claramente se acompaña a unos y se señala y se encarcela a otros. Y yo soy consciente de que en esta Cámara de Diputados hacemos leyes para todos”, afirmó.

López Rabadán advirtió que la aplicación selectiva de la ley desvirtúa los principios de imparcialidad que deben regir al Estado de derecho.