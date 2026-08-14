Piden a consejera jurídica de la Presidencia “hacer política con dignidad”

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, llamó a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, “hacer política con dignidad y para la gente”.

Ello, luego del listado de 120 cuentas de redes sociales, medios de comunicación, periodistas, comunicadores y personajes políticos, entre ellos la diputada emecista, presentado por Alcalde Luján, del que, aseguró, forman parte de un “ecosistema digital” dedicado a propagar mensajes críticos contra el Gobierno Federal.

En la lista, se incluyó a Ballesteros Mancilla, junto a otros funcionarios y exfuncionarios de la oposición, entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Al referirse a la denominada “lista negra”, la diputada por MC publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que “el pueblo de México también tiene su lista”.

Y presentó un listado de lo que llamó “los impresentables de Morena”, encabezados por Andrés Manuel López Beltrán, a quien recientemente se le retiró la visa estadounidense, junto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, Moya, señalado de nexos con el crimen organizado.

Mancilla incluyó además a “los Yunes”, al actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, así como a Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora, sujeto a proceso en el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, por los delitos de secuestro, extorsión agravada, asociación delictuosa y desaparición forzada, entre otros.