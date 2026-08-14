Piden a consejera jurídica de la Presidencia “hacer política con dignidad”
La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, afirmó que el pueblo de México tiene su “lista negra” de Morena
La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, llamó a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, “hacer política con dignidad y para la gente”.
Ello, luego del listado de 120 cuentas de redes sociales, medios de comunicación, periodistas, comunicadores y personajes políticos, entre ellos la diputada emecista, presentado por Alcalde Luján, del que, aseguró, forman parte de un “ecosistema digital” dedicado a propagar mensajes críticos contra el Gobierno Federal.
En la lista, se incluyó a Ballesteros Mancilla, junto a otros funcionarios y exfuncionarios de la oposición, entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
Al referirse a la denominada “lista negra”, la diputada por MC publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que “el pueblo de México también tiene su lista”.
Y presentó un listado de lo que llamó “los impresentables de Morena”, encabezados por Andrés Manuel López Beltrán, a quien recientemente se le retiró la visa estadounidense, junto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, Moya, señalado de nexos con el crimen organizado.
Mancilla incluyó además a “los Yunes”, al actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, así como a Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora, sujeto a proceso en el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, por los delitos de secuestro, extorsión agravada, asociación delictuosa y desaparición forzada, entre otros.